林佳龍：非紅供應鏈 台灣印尼合作空間巨大

外交部長林佳龍接受印尼「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪。（外交部提供）

外交部長林佳龍近期首度接受印尼媒體專訪，他於專訪中喊話，台印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，並指出，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用，台灣願扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」，台灣與印尼的合作空間巨大。

外交部長林佳龍近期接受印尼最大雜誌社「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪，是林佳龍上任以來首度接受東南亞媒體專訪。

林佳龍於專訪中指出，相關行徑顯示，中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源；面對中國威脅，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定，我方無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

針對台印尼雙邊關係，林佳龍表示，台印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮。他舉中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例指出，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議；相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。

談及台印尼未來合作，林佳龍指出，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用。

林佳龍表示，印尼擁有龐大市場與成長潛力，是台灣在東協的重要潛在夥伴；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

林佳龍強調，台灣與印尼合作空間巨大，台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。

