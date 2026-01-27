為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨批賴清德「挾洋以自重」 周軒：還以為是國台辦發文！

    2026/01/27 19:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立院黨團。（資料照）

    民眾黨立院黨團。（資料照）

    川普政府宣布南韓部分商品關稅從15%提高至25%，理由是該國國會延宕批准美韓貿易協定，消息曝光後讓台灣社會高度擔憂，深怕好不容易拍板的美台關稅協議有變數。總統賴清德今（27日）再次發聲喊話在野不要推翻談判成果，但民眾黨卻PO文批賴清德「挾洋以自重」，政治工作者周軒狠酸：「還以為是國台辦發文！」

    針對華府突宣布南韓汽車、木材、製藥等對等產品稅率提高至25%，賴清德今天下午受訪時呼籲立法院在野黨團理性審議台美關稅法案，勿「焦土政策」推翻我談判成果。不過民眾黨立院黨團下午發文批評賴清德根本是想「挾洋以自重」，還搬出太陽花運動說嘴，聲稱南韓的例子說明民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，更要堅守實質審議權，南韓國會的表現是對人民負責的具體展現。

    對此，周軒在臉書PO文，「民眾黨黨團說賴清德總統今天對在野黨喊話，不要在立法院推翻台美關稅談判成果，並舉南韓被川普加關稅為例，這個叫做『挾洋以自重』。我看完真的是覺得，笑死。先不說「『挾洋以自重』這幾個字猛一看還以為是國台辦發文勒！上週黃國昌被『邀請』到美國快閃，民眾黨緊急發採訪通知，配上一連串見到『高樓層』的照片，回來還緊急開記者會說美方有交代什麼事情不能講，動員支持者在網路上狂洗『美國只想跟在野黨溝通』、『賴清德做不到的黃國昌做到了』，這是不是『挾洋以自重』啊？」

    「更不要提，關稅如果從15%被加到25%，台灣多少產業的利潤瞬間歸零，多少勞工朋友可能都要喝西北風了，身為總統提醒一下在野黨，到底有什麼不對？更好笑的是，黃國昌早就背棄太陽花三個字，心中只有『紫雲黃氏』了，民眾黨今天還拿『太陽花精神』出來說嘴，阿是因為人家剩下不到一週就要從立法院畢業，所以放飛自我了是嗎？」

    網友也紛紛表示，「民眾黨真的是越來越破，滿滿的國台辦風格」、「挾洋以自重……原來是民眾擋阿，我還以為是中國共產黨」、「原來賴總統有能力挾洋，那可以聯絡CIA問一下什麼時候給藍白麥當勞歡樂送嗎？」、「看他們說話真的很累」、「不喜歡15%就回到之前的32%，我是無感，但是企業會不會有感，我就不知道了，反正到時候看著辦」、「背棄太陽花的人還說太陽花精神」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播