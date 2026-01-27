民眾黨批賴清德「挾洋以自重」 周軒：還以為是國台辦發文！

民眾黨立院黨團。（資料照）

川普政府宣布南韓部分商品關稅從15%提高至25%，理由是該國國會延宕批准美韓貿易協定，消息曝光後讓台灣社會高度擔憂，深怕好不容易拍板的美台關稅協議有變數。總統賴清德今（27日）再次發聲喊話在野不要推翻談判成果，但民眾黨卻PO文批賴清德「挾洋以自重」，政治工作者周軒狠酸：「還以為是國台辦發文！」

針對華府突宣布南韓汽車、木材、製藥等對等產品稅率提高至25%，賴清德今天下午受訪時呼籲立法院在野黨團理性審議台美關稅法案，勿「焦土政策」推翻我談判成果。不過民眾黨立院黨團下午發文批評賴清德根本是想「挾洋以自重」，還搬出太陽花運動說嘴，聲稱南韓的例子說明民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，更要堅守實質審議權，南韓國會的表現是對人民負責的具體展現。

對此，周軒在臉書PO文，「民眾黨黨團說賴清德總統今天對在野黨喊話，不要在立法院推翻台美關稅談判成果，並舉南韓被川普加關稅為例，這個叫做『挾洋以自重』。我看完真的是覺得，笑死。先不說「『挾洋以自重』這幾個字猛一看還以為是國台辦發文勒！上週黃國昌被『邀請』到美國快閃，民眾黨緊急發採訪通知，配上一連串見到『高樓層』的照片，回來還緊急開記者會說美方有交代什麼事情不能講，動員支持者在網路上狂洗『美國只想跟在野黨溝通』、『賴清德做不到的黃國昌做到了』，這是不是『挾洋以自重』啊？」

「更不要提，關稅如果從15%被加到25%，台灣多少產業的利潤瞬間歸零，多少勞工朋友可能都要喝西北風了，身為總統提醒一下在野黨，到底有什麼不對？更好笑的是，黃國昌早就背棄太陽花三個字，心中只有『紫雲黃氏』了，民眾黨今天還拿『太陽花精神』出來說嘴，阿是因為人家剩下不到一週就要從立法院畢業，所以放飛自我了是嗎？」

網友也紛紛表示，「民眾黨真的是越來越破，滿滿的國台辦風格」、「挾洋以自重……原來是民眾擋阿，我還以為是中國共產黨」、「原來賴總統有能力挾洋，那可以聯絡CIA問一下什麼時候給藍白麥當勞歡樂送嗎？」、「看他們說話真的很累」、「不喜歡15%就回到之前的32%，我是無感，但是企業會不會有感，我就不知道了，反正到時候看著辦」、「背棄太陽花的人還說太陽花精神」。

