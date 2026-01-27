藍白立委十度封殺國防特別預算 賴瑞隆提醒南韓前車之鑑

藍白立委第10度封殺國防特別預算，立委賴瑞隆（右二）提醒南韓前車之鑑。（記者王榮祥翻攝）

國民黨與民眾黨第10次聯手封殺國防特別預算。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆提醒，全世界都在看台灣有沒有自我防衛決心，看到南韓前車之鑑，是對台灣嚴重警訊。

賴瑞隆指出，面對地緣政治的嚴峻挑戰，世界各國都深知「和平靠實力」、「避戰唯有備戰」的道理，然而立法院多數的藍白兩黨，卻不斷阻擋台灣國防的準備。

他強調，全世界都在看台灣，到底有沒有自我防衛的決心，又要如何與民主盟友共同防衛自由的堡壘；國會的態度是最明確的指標，看到南韓前車之鑑，原本談妥的關稅優惠恐泡湯，稅率從15%暴增至25%，這都是對台灣的嚴重警訊，影響將由全民和產業共同承擔。

他提到這段時間數度走進高雄的工業區與加工廠，也接到許多勞工朋友詢問，大家都在擔心眼前訂單能不能順利出貨，更擔憂台灣未來還能不能穩穩站在國際供應鏈上。

事實上，行政院提出的國防特別條例不僅是國防軍購，也是投資台灣軍工產業，國防部已多次說明其中有很大一部分是投資無人機、無人艇等各式國內軍工產業，凸顯這次的國防預算投資，牽動高雄在地產業的訂單與技術升級。

他憂心阻擋國防預算，就是阻擋台灣自我防衛的能力，更是阻斷高雄產業升級與經濟發展的活水，呼籲藍白兩黨回歸理性，讓預算進入實質審查，守護台灣的安全，也守護高雄產業的未來。

