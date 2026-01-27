為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白立委十度封殺國防特別預算 賴瑞隆提醒南韓前車之鑑

    2026/01/27 18:57 記者王榮祥／高雄報導
    藍白立委第10度封殺國防特別預算，立委賴瑞隆（右二）提醒南韓前車之鑑。（記者王榮祥翻攝）

    藍白立委第10度封殺國防特別預算，立委賴瑞隆（右二）提醒南韓前車之鑑。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨與民眾黨第10次聯手封殺國防特別預算。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆提醒，全世界都在看台灣有沒有自我防衛決心，看到南韓前車之鑑，是對台灣嚴重警訊。

    賴瑞隆指出，面對地緣政治的嚴峻挑戰，世界各國都深知「和平靠實力」、「避戰唯有備戰」的道理，然而立法院多數的藍白兩黨，卻不斷阻擋台灣國防的準備。

    他強調，全世界都在看台灣，到底有沒有自我防衛的決心，又要如何與民主盟友共同防衛自由的堡壘；國會的態度是最明確的指標，看到南韓前車之鑑，原本談妥的關稅優惠恐泡湯，稅率從15%暴增至25%，這都是對台灣的嚴重警訊，影響將由全民和產業共同承擔。

    他提到這段時間數度走進高雄的工業區與加工廠，也接到許多勞工朋友詢問，大家都在擔心眼前訂單能不能順利出貨，更擔憂台灣未來還能不能穩穩站在國際供應鏈上。

    事實上，行政院提出的國防特別條例不僅是國防軍購，也是投資台灣軍工產業，國防部已多次說明其中有很大一部分是投資無人機、無人艇等各式國內軍工產業，凸顯這次的國防預算投資，牽動高雄在地產業的訂單與技術升級。

    他憂心阻擋國防預算，就是阻擋台灣自我防衛的能力，更是阻斷高雄產業升級與經濟發展的活水，呼籲藍白兩黨回歸理性，讓預算進入實質審查，守護台灣的安全，也守護高雄產業的未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播