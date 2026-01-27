為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍新竹縣長初選喬出火氣？徐欣瑩遭爆拍桌表不滿

    2026/01/27 18:59 中央社
    國民黨立委徐欣瑩。（資料照）

    國民黨新竹縣長黨內提名競逐升溫，爭取提名的國民黨立委徐欣瑩今天說，近日傳出她在黨內協調場合拍桌、曾承諾選立委後不角逐縣長等，相關指控與實際情況不符，勿臆測。

    徐欣瑩：與實際不符

    徐欣瑩辦公室今天透過文字指出，有媒體報導，在黨內協調會時，徐欣瑩拍桌表達對國民黨初選機制不滿，甚至還有承諾選立委後不角逐縣長等，但徐欣瑩在協調時皆以理性、平和態度參與，相關指控與實際情況不符。

    徐欣瑩辦公室表示，隨今年選戰逐步升溫，相關討論應回歸新竹縣整體發展方向，聚焦於縣政未來、科技創新與民生關懷等議題，而非陷於傳聞或臆測。

    徐欣瑩辦公室說，對於外界持續出現未經查證的指控與傳言，感到遺憾，並呼籲相關討論應基於事實，避免失真訊息影響公共輿論。

    徐欣瑩弟弟、台北市政府環境保護局長徐世勲透過文字說，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序，是希望有公平的初選，而對於徐欣瑩承諾不選縣長說法，根本沒有依據，盼外界勿以臆測而誤導輿論。

    徐世勲指出，有關徐欣瑩被貼上拍桌等情形，這都不是事實，因此藉由公開說明讓民眾了解真實情形，後續也盼黨內協調回到事實基礎，打造公平程序。

