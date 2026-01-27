台灣101議題延燒！ 徐巧芯開嗆許淑華：今年要選「台灣市議員」

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

美國攀岩專家霍諾德成功攀登101大樓，行政院長卓榮泰在社群祝賀時，使用「台灣101」引發藍營戰火，台北市長蔣萬安稱「那我是台灣市的市長嗎？」民進黨台北市議員許淑華怒批，「是這麼怕『台灣』兩字？」國民黨立委徐巧芯則反嗆，「今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔」。

許淑華在Threads發文表示，蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰以「台灣101」發文祝賀霍諾德成功登頂，蔣萬安市長今竟酸「所以我是台灣市的市長嗎？」她認為，不論講台灣101或台北101，她相信在今天，全世界都知道這座指標性建築物是來自台灣。大酸，「身為首都市長卻只忙著政治口水，到底格局在哪裡？還是這麼怕『台灣』兩字？」

對此，徐巧芯則表示，「大家記得監督一下，今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔」。她質疑，「台北101就是台北101，有什麼好為了意識形態故意給人家改名字的？到底是誰在噴政治口水？」怒嗆，「難道東京鐵塔的稱呼沒有格局嗎？巴黎鐵塔的稱呼沒有格局嗎？按照建築物的名稱如實稱呼，這跟『怕台灣』到底有什麼毛關係？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個立委真像愛耍嘴皮的小太妹」、「怕對岸生氣嗎

」、「你是不是很怕台灣被世界看見？台灣的101怎麼了嗎？」、「看過爛比喻，沒看過這麼爛的比喻」、「真的不懂吵這個的用意」、「真的是無恥無知沒極限的傢伙」。

