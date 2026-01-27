為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣101議題延燒！ 徐巧芯開嗆許淑華：今年要選「台灣市議員」

    2026/01/27 19:15 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    美國攀岩專家霍諾德成功攀登101大樓，行政院長卓榮泰在社群祝賀時，使用「台灣101」引發藍營戰火，台北市長蔣萬安稱「那我是台灣市的市長嗎？」民進黨台北市議員許淑華怒批，「是這麼怕『台灣』兩字？」國民黨立委徐巧芯則反嗆，「今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔」。

    許淑華在Threads發文表示，蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰以「台灣101」發文祝賀霍諾德成功登頂，蔣萬安市長今竟酸「所以我是台灣市的市長嗎？」她認為，不論講台灣101或台北101，她相信在今天，全世界都知道這座指標性建築物是來自台灣。大酸，「身為首都市長卻只忙著政治口水，到底格局在哪裡？還是這麼怕『台灣』兩字？」

    對此，徐巧芯則表示，「大家記得監督一下，今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔」。她質疑，「台北101就是台北101，有什麼好為了意識形態故意給人家改名字的？到底是誰在噴政治口水？」怒嗆，「難道東京鐵塔的稱呼沒有格局嗎？巴黎鐵塔的稱呼沒有格局嗎？按照建築物的名稱如實稱呼，這跟『怕台灣』到底有什麼毛關係？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個立委真像愛耍嘴皮的小太妹」、「怕對岸生氣嗎

    」、「你是不是很怕台灣被世界看見？台灣的101怎麼了嗎？」、「看過爛比喻，沒看過這麼爛的比喻」、「真的不懂吵這個的用意」、「真的是無恥無知沒極限的傢伙」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播