新台幣改版遭轟「浪費錢」 教師分析：這是一場金融保衛戰

中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版作業。（記者陳梅英攝）

中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版作業，並以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題。不過，許多人都質疑鈔票改版是「浪費錢」。對此，教師劉哲瑋表示，「你以為央行在浪費錢？其實這是一場金融保衛戰！」

劉哲瑋在臉書發文表示，央行公布新台幣準備進行更換，結果很多人都在社群媒體上留言罵「浪費錢」，「但大家知道，央行裡的人每一個都是經濟學專家，他們會做浪費錢的白痴事嗎？」他坦言，其實除了美觀，貨幣改版背後隱藏著一個攸關台灣生存的關鍵，就是「貨幣信用與國家安全」。

劉哲瑋指出，央行藉由這次改版，可以透過大規模回收舊鈔，其中有一件事非常重要，就是精準統計流通中的偽鈔比例與分布。他解釋，這就像是幫國家的金融血液做一次「全面健檢」。大家可能覺得幾張假鈔沒什麼，但如果偽鈔比例超過警戒線，國際社會對新台幣的信任度會崩盤。

劉哲瑋再指，因為台灣是出口導向經濟，新台幣的貨幣信用會直接影響進出口成本。如果偽鈔比例上升，國際銀行對新台幣的清算就會變得謹慎，甚至調高匯兌成本，這會轉嫁到每個民眾的購買力上。「一旦國際對新台幣的信任動搖，我們出國換匯、企業進口民生物資的成本都會飆升，最後受害的是每個人的錢包」。

他引英鎊為例，二戰時納粹就曾印製大量假英鎊企圖癱瘓英國經濟，這項行動被稱為「伯恩哈德行動」（Operation Bernhard）；近年則有北韓印製「超級美鈔」擾亂全球金融的案例。過去也有不少研究與報導指出，對台灣最具威脅的攻擊之一，就是利用國家級的印刷技術，散佈足以亂真的偽鈔來引發物價波動與社會恐慌。

劉哲瑋說，換鈔真的很浪費錢嗎？央行其實是「國庫金雞母」，央行年度盈餘在2025年上繳國庫超過2000億元。央行總裁楊金龍任內的2018年至2023年間，央行累計已為國庫賺進超過1兆604億元。而央行估計新台幣全面改版的成本，若以每年更換10億張鈔票計算，一年預算約為50億元。預計新鈔單張成本將因升級防偽技術，每張印刷成本從3.5元提升至約5元。

劉哲瑋總結，央行一年賺的錢（2000億）足以支付40年的換鈔預算。換言之，為了維持貨幣信用與金融安全所投入的成本，僅佔其獲利的極小部分。現行新台幣已經24年未改版。在20多年前，我們甚至還沒有智慧型手機，如今高階掃描與印刷技術普及，防偽門檻若不提高，風險會幾何倍數增長。

他呼籲，「請支持央行專家的決定，他們以智慧來守護新台幣的安全，並且在民主體制中公開這項行動，讓全體國人知道成本是多少，這些都是正確的，他們在幫我們顧荷包啊！」

