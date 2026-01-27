南韓關稅教訓沒看到？民眾黨發文透露「就是要擋15％」網炸鍋

川普政府宣布南韓部分商品關稅提到25%，民眾黨團肯定南韓國會「面對強權與重大經貿談判」不退讓。（資料照）

美國總統川普美東時間26日突襲宣布，因為南韓國會到現在仍未批准美韓貿易協定，部分輸美商品關稅從15%提高至25%，引發國際熱議，台灣社會也擔憂藍白持續胡亂杯葛，15%關稅恐破局。對此，總統賴清德再次發聲喊話，在野不要在立法院推翻台美關稅談判成果，民眾黨特別發文回應，字句間卻透露著「擋到底」，還提及太陽花運動，讓網友們看傻眼！

民眾黨立院黨團今天（27日）下午在臉書發文，「賴清德總統拿著川普揚言要加重南韓關稅喊話在野黨『不要採焦土政策，推翻談判成果』，但台灣民眾黨立法院黨團強調，南韓的例子恰恰說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。」

請繼續往下閱讀...

「反之，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是『重大成果』，卻不願對台灣人民與國會說清楚，除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，『後面還有甚麼？』是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的『重分配』？在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會『先接受、再相信』。」

「民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是『公開透明、逐條審查、沒有黑箱』的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民『不准審、不准拖，聽話就對了』，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。」

網友紛紛砲轟，「如果擋掉，與民眾黨誓不兩立！否決MOU這是傷害台灣產業及讓百姓失業、生計的問題，這是非常嚴重的！」、「黃國昌還敢提太陽花啊！」、「如果國會造成關稅增加，藍白就不用選了，全台灣都知道是誰造成的」、「民眾黨如果對美國有意見，可以開國際記者會指責美國，如果不敢，就麻煩安靜點」、「你們多可笑多不要臉只會要全民接受你們立的惡法」、「你們再擋關稅不審預算，就是全民公敵了，15%如果破局，台灣經濟崩盤的罪人就是你們！」、「多出來的關稅支出是貴黨要付嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法