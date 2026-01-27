楊姓事務官堅守底線抗共諜 綠：向陸委會反映應表揚

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，企圖吸收其學弟、陸委會楊姓事務官刺探政策機密被拒。（資料照，記者楊心慧攝）

媒體報導，長榮航空前成都代表喬思齊企圖吸收其學弟、陸委會楊姓事務官刺探政策機密，楊姓事務官高度警覺，堅決拒絕提供任何機密、拒赴港會晤、拒收金錢，成功守住國家安全。民進黨中國部今天表示，陸委會楊姓事務官堅守底線，值得公開表揚與制度鼓勵。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕接受中央社記者訪問時表示，民進黨對於堅守立場的楊姓公務員表達最高敬意，也知道絕大多數的政府無名英雄都在為國家安全努力，值得全民信賴與崇敬。中國部有向陸委會反映，對於守護台灣國安、勇於對抗中國滲透的正面案例，要給予最高的尊敬與實質的鼓勵。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，近日中天記者林宸佑涉共諜案曝光，震撼社會。這個荒唐誇張的案例再次提醒大家，中共對台滲透，早已進入「長期化、系統化、全面化」階段。但同時也看到陸委會楊姓事務官堅守底線，拒絕中國方面的各種利誘刺探，是台灣國家安全真正的無名英雄。

民進黨中國部說明，媒體報導長榮航空前成都代表喬思齊企圖吸收其學弟、陸委會楊姓事務官刺探政策機密、建立情報網絡。楊姓事務官高度警覺，堅決拒絕提供任何機密、拒赴港會晤、拒收金錢，成功守住國家安全。

民進黨中國部認為，這正是制度之外最關鍵的防線：「人的價值選擇與專業判斷。」民進黨中國部呼籲陸委會，應對此案楊姓公務員予以公開表揚與制度性獎勵，讓「守法、拒誘、主動回報」成為可被鼓勵的典範。

民進黨中國部強調，面對高強度滲透，台灣不能再用最低強度回應最高風險。必須同步推進，提高國安犯罪違法成本（刑責、罰則、涉密人員加重規範）；盡速完成「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」修法，強化司法專業審理能力，深化全民安全意識與教育。

民進黨中國部認為，國安不是某一個部門的責任，而是整個民主體系能否持續運作的底線工程。對於守護台灣國安、勇於對抗中國滲透的正面案例，要給予最高的尊敬與實質的鼓勵。

