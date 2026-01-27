「台灣101」讓藍營跳腳 翁達瑞曝關鍵：可代表台灣國家形象

霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂101大樓。（資料照）

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，並透過直播讓世界看見台灣。行政院長卓榮泰也在臉書發文祝賀，不過貼文中使用的是「台灣101」，而不是慣稱的「台北101」，意外引爆一場政治論戰。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分析藍營強烈反彈的三個原因。

翁達瑞在臉書發文表示，台北101雖位於台北市，但其產權與象徵意義屬於全體台灣人民，國人日常也多簡稱為「101大樓」，稱這棟大樓為「台北101」忽略了外縣市居民的參與和貢獻，這是國人只簡稱「101大樓」的原因。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞指出，而對國際社會及不諳亞洲地理的外國人而言，「台北101」只是個空洞的名詞，除非他們知道台北就是台灣的首都，而台灣是一個主權獨立的國家。對「台北101」這個名稱最有感的一群人，就是造訪台灣的外國觀光客。他們在台灣的旅程包括參觀「101大樓」，而這棟大樓的位置就在台北市。

翁達瑞再指，事實上，國際媒體早已有類似用法。以霍諾德登頂新聞為例，德國之聲即使用「台灣101層大樓」作為描述，加強與讀者溝通的效果。翁達瑞認為，卓榮泰改稱「台北101」為「台灣101」，並非基於溝通的考量，而是為了增加台灣的國際能見度，凸顯台灣的主權地位，反擊中國對台灣的打壓。

他說，因為中國在國際奧會的打壓，台灣的運動選手只能使用「中華台北」的名號參加國際賽事，服裝上不能顯示任何有關「台灣」的文字或符號。除了運動的打壓，我們在外交場域也遭受類似的名稱矮化。多年來，我們的外館都被稱為「台北辦事處」，不能使用「台灣大使館」的招牌。

翁達瑞分析，台灣是個主權獨立的國家，在國際上卻只能使用「台北」的稱號。對於中國的打壓，就算台灣人感到不滿，基於國際現實的無奈，我們也只能吞下去。對於位在台北市的這棟超高大樓應如何命名，我們可以不用受委屈，因為沒有任何的外在打壓。

他表示，卓榮泰要改稱「台北101」為「台灣101」自有他的考量，在霍諾德攻頂成功後，「台北101」已成為名揚全球的建築，但只代表台北的城市形象。若能這棟建築改稱「台灣101」，就可代表台灣的國家形象。

不過，卓榮泰使用「台灣101」的貼文出來後，引發了藍營支持者的跳腳，有大批網民前去出征，藍營粉專與政治人物也紛紛加入戰局。台北市長蔣萬安多次以諷刺語氣批評，「應該改為「民主進步101」，更符合民進黨的期待」，甚至戲稱若改名為「台灣101」，自己是否成了「台灣市長」。

對此，翁達瑞直言，「要把這棟超高大樓改為『民主進步101』，我覺得並無不可，因為完工於台灣首次政黨輪替的陳水扁總統任內。至於『台灣市長』的嘲諷，只顯示蔣萬安的無知。這棟大樓屬於全體台灣人，不僅台北市民」。

翁達瑞認為，只要能夠提高台灣的國際能見度，將「台北101」改名為『台灣101」，多數台灣人應該會支持，甚至101的董事長賈永婕也會覺得很棒，他進一步分析，藍營強烈反彈可能來自三個原因，第一是見不得台灣好。藍營不樂見「台灣101」揚名國際，因為這不符合他們長期唱衰台灣的慣性。第二是為了保護藍營的中華民國產權，繼續享受中華民國這個稱號下的政治利益。台灣的名號上揚，中華民國的名號就會下墜，選舉時不能繼續政治動員。而第三個原因是唱和中國的統戰說詞，「台灣不是國家，是中華人民共和國的領土」。如果「台灣101」變成國際接受的稱號，那一中一台就是兩岸的現實。

他強調，多數台灣民眾對大樓名稱本身並無強烈執著，但若在「台北101」與「台灣101」之間選擇，「多數台灣人應該會選擇『台灣101』，而非『台北101』」。

翁達瑞最後指出，卓榮泰改稱「台北101」為「台灣101」，是為了增加台灣的國際能見度。藍營的反彈原因多重，包括見不得台灣好，想繼續享受中華民國的政治紅利，甚至為中國的統戰幫腔。「在這場『台北』與「『台灣』的名號之爭，蔣萬安站到第一線，不小心透露了他的大中國意識形態」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法