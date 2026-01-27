為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    侯友宜赴萬里座談 加碼預算加速地方建設

    2026/01/27 17:24 記者俞肇福／新北報導
    新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜今天（27日）日下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會，侯與10位萬里區里長面對面；侯友宜表示，市政不能停滯，應全速推動，特別是今年度萬里區競爭型預算增加9600萬，總預算增加超過1億3700萬，代表市府對於萬里區的重視，同時也感謝議員對於預算支持，全心投入建設。

    萬里區境內，除了野柳地質公園為國際觀光景點外，也是新北市青春山海線推廣重點，新北市府近年來完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園興建、翡翠灣候車亭美化、瑪鋉溪步道景觀廁所增建等觀光建設。對於在地民眾需求，確保「路平燈亮水溝通」，並完成區內3座籃球場、6座公園遊樂設施及鋪面汰換、7處活動中心改善及機車練習場增設。

    侯友宜表示，市府對於萬里將持續打拼，今年萬里區預算增加超過1億3700萬，將完成萬里運動天幕興建、瑪鋉溪步道延伸、龜吼至野柳山海步道、大鵬足湯公園步道復建及各項步道改善，並依各里長建議改善區內道路、側溝及路燈增設，未來亮點建設包括台62快速道路延伸、環島自行車道萬里段升級、人行步道優化、爭取機車下鄉考照等民生建設。

    市府也對尚未解決的提案討論，其中包括萬里零售市場改建並爭取運動中心及停車場、員潭溪流域整治、新建公立納骨堂；今年度新提出關心老宅延壽補助進度，代表里長對於在地建設及民生的關心，萬里區從2019年至2025年里長總計提出24案，已完成20案，達成率超過8成，市府團隊將持續努力，積極解決地方反映問題，為市民謀取最大福祉。

    新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會，並跟在地里長合影留念。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會，並跟在地里長合影留念。（圖為新北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播