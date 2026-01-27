侯友宜赴萬里座談 加碼預算加速地方建設

新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會。（圖為新北市政府提供）

新北市長侯友宜今天（27日）日下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會，侯與10位萬里區里長面對面；侯友宜表示，市政不能停滯，應全速推動，特別是今年度萬里區競爭型預算增加9600萬，總預算增加超過1億3700萬，代表市府對於萬里區的重視，同時也感謝議員對於預算支持，全心投入建設。

萬里區境內，除了野柳地質公園為國際觀光景點外，也是新北市青春山海線推廣重點，新北市府近年來完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園興建、翡翠灣候車亭美化、瑪鋉溪步道景觀廁所增建等觀光建設。對於在地民眾需求，確保「路平燈亮水溝通」，並完成區內3座籃球場、6座公園遊樂設施及鋪面汰換、7處活動中心改善及機車練習場增設。



侯友宜表示，市府對於萬里將持續打拼，今年萬里區預算增加超過1億3700萬，將完成萬里運動天幕興建、瑪鋉溪步道延伸、龜吼至野柳山海步道、大鵬足湯公園步道復建及各項步道改善，並依各里長建議改善區內道路、側溝及路燈增設，未來亮點建設包括台62快速道路延伸、環島自行車道萬里段升級、人行步道優化、爭取機車下鄉考照等民生建設。

市府也對尚未解決的提案討論，其中包括萬里零售市場改建並爭取運動中心及停車場、員潭溪流域整治、新建公立納骨堂；今年度新提出關心老宅延壽補助進度，代表里長對於在地建設及民生的關心，萬里區從2019年至2025年里長總計提出24案，已完成20案，達成率超過8成，市府團隊將持續努力，積極解決地方反映問題，為市民謀取最大福祉。

新北市長侯友宜今天（27日）下午率領市府團隊，於萬里區公所召開行動治理座談會，並跟在地里長合影留念。（圖為新北市政府提供）

