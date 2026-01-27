民團籲退回為不當黨產解套修法 游顥：還救國團公道 婦聯會譴責不實指控

民團發起「鏟黨產、護國產」遊行，抗議藍營立委為不當黨產修法解套。（記者林正堃攝）

國民黨立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」企圖為救國團、婦聯會不當黨產解套，擬於本週三讀闖關。民團今日發起抗議遊行籲退回，對此，游顥表示，救國團在近年是防疫救災的模範生，這樣的公益團體被惡意充公，綠營強搶民產，官逼民反，期盼能在週五順利過關。

「台灣公民陣線」十幾個公民團體，今日從救國團「中國青年服務社」原址出發，沿中山北路遊行至立法院，抗議國民黨立委無視轉型正義，修法為不當黨產解套。

游顥強調，修法是要還他們公道，這些抗議的人就是民進黨側翼，也是大罷免時一直不斷挑動社會對立的同一群人，所以更強化此次修法的正當性。

游顥重申，黨產會是民眾認知清算國民黨的「不當會」，救國團則是公益組織，現在許多鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬，所以還救國團公道的修正法案是「公理」不能等。

婦聯總會也發聲明表示，近日特定政黨、政治團體，反覆針對婦聯會以錯誤數據提出不實指控，並透過媒體操作與群眾動員加以擴散，意圖於立法院推動《黨產條例》部分修法之時點製造政治攻防素材，婦聯會對此深表遺憾，並予以嚴正譴責。

婦聯總會表示，婦聯會自始即非由國民黨捐獻或出資成立，亦未曾受其支配或控制。相關經費來源、資金用途及實際使用情形，均已於司法程序中提出具體資料與證據，並在台北高等行政法院歷經8年25次開庭審理，反覆接受法院就事實與證據所為之檢視與調查。凡屬法治國家，相關爭議即應回歸法院，由證據與正當法律程序加以判斷，不應以行政認定或政治動員取代。

婦聯總會強調，婦聯會一向尊重司法，並堅持於法院提出具體書面證據接受檢驗。在相關事實已於司法程序中接受檢驗情況下，特定政治力量仍於修法討論之關鍵時點，引用錯誤資訊並以簡化敘事方式對婦聯會作出不實指控，可能對民意造成混淆，甚至干擾立法實務。此等作為，實不可採，亦應予以譴責。

