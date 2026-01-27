涉受中方指示、資助幫柯文哲造勢 中配徐春鶯延押禁見2個月

台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯。（資料照）

前年一度傳出將被民眾黨納入不分區立委名單、引發議論的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉嫌在2024年總統大選、2022年直轄市長期間，涉受中國資助、指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。新北地檢署11月27日將徐女聲押禁見獲准，由於羈押期限將屆滿，檢方日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。

據了解，徐春鶯違法行為分為3大塊，一是涉接受中方指示、資助，在2022年直轄市選舉及去年總統大選時，分別幫黃珊珊、柯文哲助選。

檢調掌握，徐春鶯不僅在選前之夜幫柯文哲站台，當眾宣傳「支持民眾黨、支持柯文哲，因只有柯把新住民放在首位」、「政黨輪替不是只有藍綠可以輪替，這一屆我們要讓沒有做過的民眾黨，肩負人民期待的柯文哲來做」，也曾受媒體專訪表示支持柯文哲等。

其他2部分分別是：涉營地下匯兌，幫數十名中國配偶進行人民幣與台幣換匯，金額逾千萬元；三是涉以房屋買賣墊高價格及出示不實文件，向銀行詐貸2千多萬元。

檢察官於去年11月26日指揮搜索徐女等人住處，帶回7名被告及12名證人，訊後依「受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」、詐欺取財、偽造文書、未經許可經營匯兌業務等罪聲押禁見徐女獲准。

徐春鶯是在31年前以中配身份依親來台後，取得身分證，曾任國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等，後來傳出民眾黨曾考慮將她列入不分區立委名單，但因她曾任中共國企幹部身分等原因引發議論。

