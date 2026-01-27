國共智庫交流2月登場！ 王定宇轟藍敗家子：拿台灣安全當伴手禮

民進黨立委王定宇。（資料照）

「國共論壇」先前遭北京技術性推遲，據指出，國民黨將由副主席蕭旭岑率隊，於2月2日至4日訪問北京與中方智庫交流。民進黨立委王定宇今天抨擊，國民黨一再阻擋國防特別預算草案付委，恐讓國際盟友懷疑台灣保護自己的決心，拿台灣全民安全當伴手禮，就是一個不折不扣出賣國家的敗家子。

國民黨與民眾黨立委今天於立法院程序委員會再度聯手，第10度封殺1.25兆元國防特別條例草案。王定宇受訪直言，這不僅令人遺憾，更讓人感到憤怒與擔憂；中國對台灣的威脅日益巨大且具體，2025年中國軍費已高達8兆元，且各式軍演騷擾事實存在。

王定宇說，鄰國皆在提高國防預算因應中國威脅之際，台灣必須強化自身防衛力量，並建構與國際民主盟友的合作機制。當周邊國家面臨相同壓力時，美國川普政府已連續2次、提供總額超過600億新台幣的無償軍援，表達對台灣安全的重視，並提供最先進、急需的自衛武器與系統訓練；同時，歐盟各國亦關注台灣安全。

「當鄰居都在乎你的安全，沒想到家裡面出了敗家子！」王定宇痛陳，台灣以往向國際採購武器非常困難，現在國際願意主動協助、甚至無償提供，但由國民黨與民眾黨控制的立法院，卻連討論的機會都不給，一再阻擋預算付委審查。

王定宇進一步質疑，國民黨智庫預計2月初訪中，會見國台辦主任宋濤；國民黨此時再度阻擋國防預算，就是為了不讓共產黨「不開心」，將台灣2300萬人的安全需求當作赴中的伴手禮，這是一個不折不扣出賣國家的行為。

王定宇提醒，國民黨帶頭阻擋台灣安全提升，對內影響國軍實力，對外則讓國際盟友懷疑台灣保護自己的決心。政府為了展現溝通誠意，已安排機密專報讓在野黨了解項目重要性，美國甚至罕見在條例付委前就公布第一梯次軍購項目。然而，國民黨仍一再阻擋國防相關預算，就是標準的「養老鼠、咬布袋」。

王定宇最後強調，習近平已揭示2027年解放軍須具備攻台能力，在此關鍵時刻，國民黨所作所為則印證其為「台灣安全的敵人」，呼籲全體國人應該看清楚。

