國民黨駁斥擋國防換論壇擬提告 自由時報：有所本

國民黨、民眾黨立委今天聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（記者廖振輝攝）

國民黨今天表示，自由時報稱國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇，甚至影射配合中共、危害台灣安全等不實內容，國民黨予以嚴正駁斥，已決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。

自由時報發言人蘇宇暉回應：「自由時報基於人民知的權利，以及監督政治的責任，相關報導皆有所本，並為可受公評之事。」

國民黨今天上午透過新聞稿表示，自由時報在不到24小時內，報導說法竟前後完全相反。昨天仍指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，今天卻又改口稱「擋軍購有功，下週即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

國民黨重申，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨也提到，令人遺憾的是，國民黨已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，然而自由時報仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論。國民黨必須嚴正指出，司法院釋字第509號解釋已明確揭示，媒體在報導前負有合理查證義務，不得恣意捏造或散布不實訊息，否則即應承擔相應法律責任。

國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

