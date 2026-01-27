為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    霍諾德爬101「中國看不到」 林智群曝Netflix不進中國原因

    2026/01/27 17:29 即時新聞／綜合報導
    霍諾德（Alex Honnold）攀爬台北101並成功登頂，透過Netflix全球直播。（美聯社）

    霍諾德（Alex Honnold）攀爬台北101並成功登頂，透過Netflix全球直播。（美聯社）

    美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀爬台北101並成功登頂，透過Netflix全球直播，讓世界看見台灣。不過相當多台灣人不知道，中國不能看Netflix，而中國人也很驚訝台灣竟然可以看Netflix。對此，律師林智群就表示，「事實證明，Netflix這個決策是正確」。

    林智群在臉書發文表示，霍諾德爬101的Netflix全球直播中國是看不到的，他發現相當多台灣人不知道在中國境內，若要看Netflix就要翻牆這件事。因為中國有一堆禁忌跟管制，Netflix在一開始就決定不去中國，所以你可以看到一開始就是文革畫面的驚悚電視劇集《3體》，也可以看到有關達賴、西藏的電影。

    他感嘆，「事實證明，Netflix這個決策是正確，因為題材不受限制，反而可以發展出更好的戲劇或者是紀錄片，因此吸引更多的觀眾」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「所以中國這次有夠安靜，只要他們的人看不到他們就不講話」、「不受影音網路限制的台灣，卻有許多人要往人身自由限制的中共靠攏，實在頭殼壞掉」、「當你背對中國，你就面向世界了」、「做內容的生產者，會想去限制內容的國家做生意，是找死而已」、「藍白正在促使台灣未來看不到Netflix呢」、「極權國家Netflix沒有興趣去放送」。

    不過，也有網友表示，「霍諾德爬101的Netflix影片在中國看的到了，因為盜版影片已經上鏈結了，不管是Netflix、Disney、HBO.....都會有人搞出片源送進牆內，之前還因此還衍生出製作字幕的產業。他們現在還發展出另一種產業，反向把牆內影視作品搬出牆外，賺海外中國人的錢」。

