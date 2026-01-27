批民眾黨版國防法案是倒退條款 吳欣岱：藍白在比誰較快癱瘓台灣？

吳欣岱批，民眾黨提出的草案根本是「國防倒退條款」。（資料照）

台灣民眾黨昨（26日）提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱今批評，民眾黨立院黨團總召黃國昌推動一套「國防倒退條款」，藍白是在比賽誰比較快癱瘓台灣嗎？

吳欣岱指出，黃國昌即將卸任仍不願放過台灣，聯手推動一套從產業、指揮體系到供應鏈全面破壞的國防倒退條款。黃的草案，正是在切斷台灣的國防神經系統，不是不專業而已，而是赤裸裸地在癱瘓台灣防衛能力，也同時摧毀台灣在地科技產業的競爭力。

她細數，民眾黨版國防法案有4大問題，首先就是重創內湖、南港飯碗，扼殺9000個就業機會，內湖、南港是台北市的「工業心臟」，工廠登記數占全市69%。黃國昌草案刪除了「國內產製」與「系統整合」條文，國防部評估，將導致約9000個就業機會消失；這不只是軍購問題，而是整條國防科技產業鏈被抽空，也讓傳統產業升級智慧機械的機會直接歸零。結果就是錢照花，但工作不留在台灣。

第二，草案當中也刪除AI輔助與C5ISR指揮中樞條文，等於只准買飛彈、雷達、武器，卻不准建構整合系統，就像是買了最好的電腦，卻不准安裝作業系統，沒有中樞神經，所有武器彼此無法串聯，將造成反應慢一拍，攔截就會失敗。最後納稅錢變成一堆昂貴廢鐵，台灣只剩肌肉，沒有大腦。

第三，這項草案刪除「打造非紅供應鏈」與「台美共同研發」條文，代表國防零組件可能被迫重新依賴中國供應。在戰時，中國只要卡料、斷貨，台灣裝備將會立刻癱瘓；當全球民主國家都在去紅色供應鏈，AIT就在內湖看著台灣產業鏈布局，民眾黨卻反其道而行，這不是天真，而是危險。

第四，帝王條款讓國防隨時爛尾，黃國昌要求軍購預算「一年一期」，就等於蓋101，卻規定一年只能核准一層，只要遇到立法院的杯葛，整個計畫就會立刻卡死；更誇張的是，黃還將整體預算大砍近7成，甚至硬塞社福條款綁架國防預算，「這絕對不是什麼監督，是明目張膽的勒索」。

吳欣岱感嘆，黃國昌這週就要卸任，卻在最後時刻拋出一部連法條都會漏字、邏輯自相矛盾的草案，如同醫師開完大刀，縫合前直接離場，放病人自生自滅，國防部也已明確警告，這將是一部「無法執行」的法案。

吳欣岱批評，民眾黨版的國防法案客觀效果就只有，弱化台灣、摧毀產業、傷害工程師、犧牲國安，這絕對不是改革，而是拿台灣的安全與在地競爭力，當個人政治秀的墊腳石。

