國民黨花蓮縣長提名爭議 葉耀輝提假處分「凍結提名程序」

國民黨花蓮縣長擬參選人葉耀輝爭取黨內提名，針對提名程序爭議今天到花蓮地院遞出假處分聲請書。（記者花孟璟攝）

國民黨花蓮縣長提名爆發初選不公爭議，參加初選的前花蓮市長葉耀輝批評初選過程有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調沒有徵詢參選人意見，甚至逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞，葉耀輝今痛批「這是他從政以來受到最大的侮辱」，並到法院提假處分要求凍結提名程序！

花蓮縣長泛藍陣營多達5人參選，除了吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝之外，還有無黨籍的議長張峻、議員魏嘉賢，還有本月公開宣布加入初選的何啟聖。不過本月21日傍晚，國民黨花蓮縣黨部發布初選內參民調，游淑貞以51.9%支持度大贏葉耀輝的11.8％，建請黨中央提名或徵召游淑貞，葉耀輝對於國民黨「突襲式民調」無法接受，隔天與何啟聖到國民黨中央黨部表達不滿。

由於沒有得到黨中央、花蓮縣黨部主委盧新榮明確答覆，葉耀輝今天下午2點半到花蓮地方法院遞民事假處分聲請狀，要求國民黨花蓮縣黨部不得對外或向黨中央呈報，表示或暗示「葉耀輝同意納入民調」、並要求凍結提名程序。

葉耀輝今天遞狀後受訪說，因為得不到回應才會透過司法救濟，針對媒體詢問他是否認為國民黨花蓮縣黨部「內定」特定參選人，或誰是背後「影武者」，葉耀輝說「不好表示意見」，他只能說，他要求至少要有3次電視辯論，然盧新榮和游淑貞都對先做民調意見一致。

葉耀輝批評，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮主委告知國民黨初選是今年5月，但初選程序從未公告，還提前在1月決定採行全民調或內參民調作業，事先均未事前徵詢擬參選人意見，也漠視擬參選人的要求，讓他在尚未向縣民清楚說明自己對花蓮縣未來擘畫及政見前就遭到民調突擊，並逕自對外發表內參民調結果，這是他從政以來所受到最大侮辱。

葉耀輝說，在假處分聲請提出後靜待法院裁定，也希望國民黨能給他答覆，希望黨中央有善意回應，如黨中央仍拒絕，就會針對程序違反國民黨提名辦法提出民事訴訟，如果涉及刑事也會提起告訴。

