台美關稅協議仍卡關 許美華嘆：「傳產都不在意，我幹嘛在乎？」

台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查。（資料照）

台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查，引起社會討論。對此，反紫光奇遊團成員許美華無奈表示，他知道罵藍白沒有用，也知道川普才不會管台灣國會，感嘆，「傳產業者自己都不在意，不願意站出來跟藍白爭取自己的活路，那我幹嘛在乎？」

許美華在臉書發文表示，他知道罵藍白沒有用，他也知道川普才不會管什麼台灣國會被藍白把持，台灣如果自己搞不定國會，美國關稅出重手，台灣就是全民共業，「所以，我已經懶得罵藍白立委了」。

許美華指出，最近他都是用力拜託、提醒、警告，請傳統產業族群站出來自己救自己，在一切太晚之前。很多人分析認為，藍白已經不在乎2026，也不在乎2028大選，因為藍白已經不想選舉這件事了，「這點，我不全然同意」。

他說，藍白大部分的政治人物，還是在想選舉的，但是他們為什麼敢胡作非為，跟台灣利益對著幹？因為他們相信，無論他們做什麼事，支持者都不會在意、也不會反彈，到了每次選舉，支持者還是會乖乖閉著眼睛投給他們。

許美華認為，尤其是最近幾年，對岸認知作戰火力強大，民進黨一路挨打，做什麼再好的事都被攻擊抹黑，藍白陣營更是吃了定心丸。但是，這次台美關稅協議將會非常不一樣，因為這次台美談判，一次拯救了辛苦掙扎多年的台灣傳統產業。之前因為台灣沒有簽FTA，而被日韓壓著打的傳統產業，這次靠著美國想要台積電、台灣半導體赴美投資而一次得救，關稅從20-25％全部降到15％，跟日韓拉齊，瞬間回血復活。「台積電一家救了全村都沒抱怨了，傳統產業還不開心收下大禮包嗎？」

他說，這些傳統產業，尤其是工具機、機械、五金等業別，台中、彰化是重鎮。隨便一個產業，從業人員都是幾萬起跳，光是工具機跟零組件同業公會，就有800個會員公司。這次因為台美關稅受惠的傳產族群，影響的是上百萬人的家庭生計。

許美華表示，「我就不相信台中、彰化的在地立委都不在意這些傳產選票壓力，尤其是像再來要選台中市長的台中第八選區立委江啟臣，繼續擋台美關稅協議，都不怕掉票嗎？」

所以，許美華自認現在對台美關稅協議的態度是這樣的：如果傳產業者自己都不在意，不願意站出來跟藍白開幹，爭取自己的活路，「Why should I care？（那我幹嘛在乎？）」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「如果傳統產業自己都不在意生計，我只是股民也無所謂」、「我也是覺得就算因為漲到50％，那些立委大部分也是躺著選都選上」、「藍、白拿中國利益，怎麼還會傾聽台灣民意」、「贊同，自己產業自己救，再不吭聲、不願意站出來，那就乖乖吃下藍白送的ㄆㄨㄣ吧」、「其實他們都不怕 我們是在怕什麼」、「談到錢，台灣人跟你拼命」、「希望在乎的人有勇氣站出來，不要等到你站出來也於事無補的時候」。

