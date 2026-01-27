宜蘭議長張勝德家族被爆承包龐大公共工程 縣府：採購程序公開透明

宜蘭議長張勝德家族的營造公司，承包「礁溪國小地下停車場新建工程」，獲行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎「優等」。（資料照）

宜蘭議長張勝德今天遭媒體爆料，家族擁有的俊貿營造，12年來承包縣內工程近60億元，其中6案公共工程還涉及變更設計並追加預算，遭質疑低價搶標又未利益迴避。對此，宜蘭縣政府表示，採購程序公開透明，嚴格把關工程品質。

針對媒體關心公共工程採購及變更設計一事，縣府指出，多項工程獲獎肯定，包括「礁溪國小地下停車場新建工程」獲行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎「優等」、「二結聯絡道新闢工程」獲宜蘭縣政府公共工程優質獎「優等」肯定。

請繼續往下閱讀...

縣政府表示，推動各項公共建設時，始終以提升工程品質與民眾便利性為首要目標。為避免廠商因追求低價得標而影響履約品質，本縣多數重大案件係優先採用「政府採購法」中的「最有利標」公開評選方式，邀集專業領域的專家學者共同評分。這樣的制度設計，能從技術、實績及價格等多維度擇優錄取，有效減少低價搶標的風險，確保每一項建設都能在穩健的基礎上展開。

關於公共工程興辦過程的變更設計議題。宜蘭縣府指出，公共工程從設計到施工，往往會遇到地質條件變化或地下管線遷移等不可預見的現場狀況，為了讓完工後的設施更貼近民眾使用需求，辦理變更設計是確保工程如質完工的必要程序。在此過程中，縣府均秉持謹慎態度審核，若發現變更原因涉及設計疏失，皆會主動依契約約定檢討設計單位的相關責任，嚴格落實內部監管，確保程序正當。

宜蘭縣府強調，未來將持續秉持透明、負責的專業精神，在符合法令規範的前提下，穩定推動各項民生建設，也期盼大眾給予基層工程同仁支持，共同營造更好的家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法