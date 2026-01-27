川普在看賴清德能否擺平藍白 周玉蔻：道德喊話無法解決問題

總統賴清德。（資料照）

由於南韓國會遲未通過去年與美方談定的貿易協定，美國總統川普揚言將對南韓商品關稅由15%提高至25%。總統賴清德今（27）日喊話藍白不要採取「焦土政策」、推翻我談判成果，否則恐對台灣經濟造成重大衝擊。對此，資深媒體人周玉蔻直言，道德喊話與集體罵仗解決不了問題，真正關鍵在於「川普在看賴清德能否擺平內部亂鬥的領導力」。

周玉蔻今日在臉書發文表示，台灣目前已成為親美與反美親中的政治勢力角力戰場。從川普的視角來看，他會跟著民進黨人、台派意見領袖及大小名嘴，一起痛罵在立法院用多數優勢執行「反美、討好中國」焦土政策的藍白立委和兩黨中央嗎？她直言：「當然不會！持這種想法的人不是浪漫，就是幼稚。」

周玉蔻認為，川普真正關注的必然是執政的台灣總統賴清德如何擺平國會內鬥困境，盡快確定美方利益為主的法案。民主國家內部政黨大亂鬥，川普熟悉的不得了，要他同情賴清德的處境，「不可能」。

她也點出，川普的哲學是協商、協商、交易再協商，並舉出日本首相高市早苗的經驗啟發，是呼喚出高民調，用民意力量壓制反對黨。她直言，賴總統的幕僚應該不難理解這樣的劇本操作與路數的必要性吧。來自綠營的道德喊話與集體罵仗，藍白並無迫切選舉的態勢下，看來並不擔心也起不了作用。

周玉蔻續指，不管怎樣，如果只會跟川普哭訴說藍白被中共操控賣台等，恐怕會被他痛罵成沒用，一腳踢開，「時不我與，賴總統和幕僚腦筋急轉彎一下吧」。

