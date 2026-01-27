為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白迎合中國反15％關稅？ 黃帝穎：國會惡搞將害慘台灣產業

    2026/01/27 16:15 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    美國總統川普以南韓國會仍未批准美韓貿易協定為由，宣布韓輸美汽車、木材、藥品關稅以及其他所謂「對等關稅」的稅率從15%提高至25%。對此，律師黃帝穎表示，藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟。

    黃帝穎在臉書PO文表示，美國總統川普宣布，因南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。南韓總統府青瓦台立即宣布將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國，台美關稅MOU也將送立法院審查，藍白過半若拖延或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠，藍白明知關稅風險若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

    黃帝穎指出，台灣關稅條件優於日韓竟被國民黨嗆是喪事，美台稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件相較優於日本、南韓，國民黨立委王鴻薇、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」，完全迎合中國外交部對台美關稅降為15%「堅決反對」的立場。

    黃帝穎直言，國民黨惡意攻擊台美15%關稅，鄭麗文自認中國人，因此強迫台灣比照中國的47%高關稅？立院藍白審查台美關稅MOU，會不會拖延擅改害慘台灣產業？迎合中國外交部徹底反對立場？讓台灣關稅一路被加到比照中國的47%？全民睜大眼睛在看。

