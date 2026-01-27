分析黃國昌向下之路 李忠憲：被自己一連串選擇慢慢帶走的

學者李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌的立委任期將進入倒數階段，對此，學者李忠憲表示，前幾天柯文哲和黃國昌同時接受訪問的時候，有記者問黃國昌最後的立委時間要做什麼？他意性闌珊、避而不談。

李忠憲在臉書PO文表示，每次寫黃國昌都會得到很大的廻響，表面上是寫一個人，實際上是寫一段悲慘的故事，前幾天柯文哲和黃國昌同時接受訪問的時候，有記者問黃國昌最後的立委時間要做什麼？他意性闌珊、避而不談。是柯文哲強調，他最後會提出民眾黨國防預算的版本，胡搞瞎搞這些東西，台灣民眾黨就是要想辦法告訴小草他們是有能力，而台灣是內閣制，立法權同時也是行政權，台灣民眾黨的國防預算版本，已經有很多大德解析細節的荒謬，就不要再浪費大家時間。

請繼續往下閱讀...

李忠憲分析，黃國昌這個人發展的軌跡，從台派轉向台灣民眾黨，把時代力量弄得亂七八糟，跟國民黨友好，可能就會進入國民黨，再加上跟蔡正元講那個紫雲黃氏，埋下去中國尋根的伏筆，有時候想想沈伯洋被中國全球通緝，黃國昌自始至終從來沒有遇到這樣的遭遇，我想從一開始的「反黑箱、不反服貿」這種投機性格的政治選擇，就已經說明了一切，有不少人認為黃國昌一開始就是紅色養的，根據他跟黃國昌多次的接觸，個人並不這麼認為，黃國昌的城府沒有那麼深，自我控制和情緒掌握的能力沒有那麼好，沒有那種處理複雜政治人際關係的才調。

李忠憲指出，黃國昌的命運就是他選擇的結果，而他的選擇就是許多台灣傳統第一志願好學生的訓練，很少接觸跟自己成績有關以外的思想，那種沒有受過什麼挫折、也沒有深刻思考，外界過度稱譽、自以為優秀，沒有讀過什麼工作需要以外的書，因此也不會反省，而且沒有同理心。

李忠憲續指，回頭看才會明白，有些人不是被誰毀掉的，而是被自己一連串「看起來正確、其實逃避現實」的選擇慢慢帶走的，以為自己很強、很聰明、很有判斷力，卻從未真正理解世界、也從未理解他人的狀態，最終只會讓人一次又一次選擇對自己最方便、最不痛的路。

李忠憲直言，每一步都像是理性計算後的最佳解，卻只是局部最適化；短期看似上升，長期卻是不斷下沉。真正困難的從來不是對抗外在敵人，而是承認自己的有限、錯誤與盲點，當一個人始終拒絕這件事，他的命運，其實早就寫好了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法