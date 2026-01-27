民團齊聚立院抗議國民黨護航黨產 台聯：藍黨土匪「吃人不吐骨」

經濟民主連合等多個民團今（27）早發起「鏟黨產、護國產」遊行，抗議藍營立委為不當黨產解套。（記者林正堃攝）

國民黨立委強推「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，企圖解套救國團、婦聯會等不當黨產，並擬於本週三闖關，引發民團今（27）日發起遊行，向國民黨護航威權遺緒的行徑表達抗議，呼籲逕付二讀的草案應退回委員會審查；對此，台聯黨表示，此舉凸顯國民黨至今仍是個「吃人不吐骨」的土匪集團，不除黨產民主就不會前進，呼籲黨產要歸還國庫，轉型正義才能繼續走下去。

台聯黨指出，針對近日國民黨企圖修改「不當黨產條例」，使婦聯會、救國團等戒嚴時代，黨國體制用公款成立的組織，從不當黨產名單中解套。台聯黨認為，此舉更加證明，國民黨至今仍不是一個民主政黨，而是一個吃人不吐骨的土匪集團。

台聯黨主席周倪安表示，所謂的黨國體制，本質上就是國民黨這個外來的強盜政權，對台灣社會的武裝掠奪。而民主化與轉型正義，則是要讓國家從威權狀態轉型為正常國家的必經之路。如果黨產不清除乾淨，台灣民主就無法繼續前進。

台聯黨青年部主任賴其瑋昨（26）日出席經民連主辦的討黨產遊行時表示，國民黨在戒嚴時代，藉由獨裁統治，肆意立定惡法，用不正義的手段從掠奪國庫為私產。現在已經是民主時代，就應當把當初的錢還產於民。

台聯黨呼籲，黨產這種不義之財，理應也要歸還國庫，如此「轉型正義」的腳步才能繼續走下去。

