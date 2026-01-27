為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    超短命！竹市府公管中心成立14個月遭廢 議員轟高虹安決策混亂

    2026/01/27 14:46 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府擬增2局處，並廢除才成立1年多的公管中心，遭議員批市府決策像月亮初一十五不一樣。（記者洪美秀攝）

    新竹市府人事處今天在市議會進行組織擴編專案報告，除向議會說明新增養護工程處及數位發展處，也說明原二級單位公園及觀光區設施維護管理中心將改設在養工處轄下景觀維護科，對此，市議員楊玲宜批市府決策像月亮，初一十五不一樣，包括數發處與養工處未經議會同意設立就開缺急辦副處長徵聘行政程序，是藐視不尊重議會。市議員林彥甫也批公管中心是最短命的組織，成立1年2個月就廢掉退場，突顯高虹安決策混亂，治理能力不足。

    楊玲宜說，數發處與養工處的組織改組還在議會審議中，尚未三讀通過，市府就急著辦理數發處副處長徵聘的任用程序，遭疑程序有嚴重瑕疵，是藐視、不尊重議會，毫無法治觀念。依地方制度法第62之2條所述，各縣市政府應依準則擬定組織自治條例，經縣市議會同意後，報內政部備查。去年12月臨時會民進黨團要求市府應就竹市府組織自治條例部分條文暨編制修正案，欲新增養工處與數發處，作完整說明。市府原要到今年3月臨時會說明，如今修正案未三讀通過，市府就急著要生效辦人事案，決策如兒戲。

    楊玲宜說，市府的報告未提新增2處的人力員額與配置為何？受到調整被減列相關局處的員額與權責為何？且現有公管中心去年才由議會審議並通過組織自治條例編制修正案設立，如今又把公管中心改回一級單位內的科室編制。突顯市府決策像月亮，初一十五不一樣般的荒謬。

    林彥甫也說，公管中心成為竹市最短命機關，朝令夕改凸顯高虹安市府治理能力不足。去年才成立公管中心，目的原要透過單一窗口管理，整合分散在各局處的業務，專責公園、綠地及觀光設施的清潔、維護與巡檢。結果高虹安一回歸就宣布成立養工處，又把公管中心退回成景觀維護科，公管中心被迫退場，讓基層疲於奔命，無所適從。

    新竹市府擬增2局處，並廢除才成立1年多的公管中心，遭議員林彥甫批是最短命的組織，突顯市長高虹安治理能力不足。（記者洪美秀攝）

    新竹市府擬增2局處，並廢除才成立1年多的公管中心，遭議員楊玲宜批市府決策像月亮初一十五不一樣。（記者洪美秀攝）

