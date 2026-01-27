為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭議長張勝德家族工程案受質疑 綠白同聲建議說明清楚

    2026/01/27 14:37 記者王峻祺／宜蘭報導
    爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德，今天被質疑家族承包縣內工程低價搶標又未利益迴避，張勝德直球對決「可受外界審視」。（記者王峻祺攝）

    爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德，今天被質疑家族承包縣內工程低價搶標又未利益迴避，張勝德直球對決「可受外界審視」。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，則建議受質疑說明清楚，讓縣民了解預算使用。

    張勝德回應，公司可接受審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊「捕風捉影！」

    林國漳說，當事人面對質疑時可以說明清楚，同時他也希望國民黨面對初選和宜蘭縣長的選舉，不論是誰出線，都應該都要是能夠經得起考驗，並且是一位清廉，以宜蘭縣民利益為優先，一起為宜蘭好的人，才是最重要的！

    陳琬惠指出，每一位有志參選縣長者，都須將過往接受選民檢驗。預算追加為辦理採購過程常見狀況，是否有不合理甚或違法，應提出具體證據才有辦法認定。若外界有疑義，建議得標廠商及縣府可主動說明工程辦理與預算追加的過程，讓縣民能清楚了解預算的使用。

    縣府表示，針對相關時事回應，稍晚會統一對外說明。

