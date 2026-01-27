中共軍委兩巨頭落馬重創攻台實力 綠分析：習近平當下最關心「誰會背叛」

圖為2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他5人都已落馬。（美聯社檔案照）

中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩巨頭雙雙落馬，引發國際熱議。民進黨中國部主任吳峻鋕分析，這顯示共軍短期攻台能力下降，但中期內誤判形勢的風險升高，長期更可能出現風險外溢，我們要警惕的不是「立即開戰」，而是中共的「錯誤決策鏈條正在形成」；但目前看來，此次整肅偏向「內部維穩」、而非「對外擴張」，中國國家主席習近平當下更關心的是「還有誰會背叛我」。

張、劉2人宣告落馬後，《解放軍報》火速發布社論痛斥2人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制、助長危害黨對軍隊絕對領導的腐敗問題，對『黨國軍』造成極為惡劣影響」。吳峻鋕解讀，這等同宣告此案不是貪腐，而是「政治安全威脅」，中央軍委7人名單如今僅剩習近平、張升民2人，意味著解放軍需要徹底重組，包括火箭軍、政工、作戰、軍事大佬全被清洗。

針對這場整肅的原因，吳峻鋕歸納，外界傳聞包含「貪腐說」、「政變說」及「攻台障礙說」，但最合理的推測是，習近平為了應對權力可能收縮而進行的「極限自保」，習想藉由清洗張劉來震懾軍中反習勢力、瓦解紅色權貴集團，防止任何可能的權力威脅。雖說張又俠與習近平關係親密，也是助習穩定軍權的人物，但此前已多次傳出架空習近平軍權，甚至發動政變逼宮，習近平不可能沒聽過，自然成為必須要處理的對象。

吳峻鋕認為，無論如何，習近平跟軍二代、紅二代是徹底撕破臉了，一場巨變已經無法避免，解放軍中高層人人自危，習近平會更不信任身邊的人，僅剩的軍委副主席張升民，也曾被外界視為張又俠嫡系出身，能否安然過關目前尚存疑，短期解放軍必然失去即戰力，進入「三期疊加」階段（政治整肅、體系重建、戰建備任務強化），接下來對軍隊的進一步清洗，甚至把查處對象移向黨政系統都是可能的。

針對這場整肅的影響，吳峻鋕分3層次解讀，短期來說，軍委7成空缺導致指揮體系混亂甚至癱瘓，特別是「作戰大腦」劉振立的空缺難以補上，聯合作戰流程肯定受損、高階整合中斷，發動大型軍事行動能力下降；中期而言，習近平在日益孤立的權力結構下，決策將高度依賴「忠誠型回報者」，沒有正確訊息，誤判台美日應對能力的可能性大幅上升；長期來說，若習再次遭遇外交失利或內部不穩，為鞏固領導正當性，仍可能訴諸民族主義與軍事冒進，向外擴張風險。

吳峻鋕最後總結說，我們要警惕的不是「立即開戰」，而是「錯誤決策鏈條正在形成」，然而，觀察目前局勢，此次動作顯然更偏向「內部維穩」，而非「對外擴張」。習近平當下更關心的是：還有誰會背叛他？

