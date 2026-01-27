總統府七喜春來、職棒台灣尚勇春聯等 蘇巧慧服務處即起開放領取

民進黨新北市黨部以及樹林、鶯歌、新莊西盛蘇巧慧服務處準備總統府、職棒春聯等開放領取。（記者黃子暘攝，資料照）

農曆春節在即，許多民眾爭相領取總統府「七喜春來」、中華職業棒球大聯盟會「台灣尚勇」等春聯，民進黨立委暨新北市黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧指出，民進黨新北市黨部以及樹林、鶯歌、新莊西盛服務處自即日起準備總統府、職棒春聯與她的「恭賀新禧」馬年春聯，提供有興趣的朋友領取。

蘇巧慧指出，她準備3款特色新年春聯，與大家一起除舊佈新、馬到成功迎新年，3款特色春聯分別為她的馬年春聯、總統賴清德、副總統蕭美琴與她的聯名「七喜春來」春聯，以及限量的職棒會長蔡其昌「台灣尚勇」春聯，與大眾一起分享新年祝福。

蘇巧慧團隊補充，民眾可在週一至週五早上9點至晚間6點，前往市黨部（板橋區萬板路476號4樓，電話02-2252-8111）、樹林服務處（樹林區大安路499號，電話02-2684-2522）、鶯歌服務處（鶯歌區文化路175號，02-2678-3368）、新莊西盛服務處（新莊區民安西路319號，02-2204-1638）索取，可提前去電詢問庫存狀況。

