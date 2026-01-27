吳奕萱拚新北議員初選 吳思瑤幕僚「師兄團」陪掃市場相挺

過去同為民進黨立委吳思瑤幕僚的台中市議員黃守達（左起）、台北市議員陳賢蔚、新北市議員擬參選人吳奕萱、桃園市議員許家睿、桃園市議員擬參選人項柏翰今到新莊裕民市場掃街合影。（吳奕萱提供）

民進黨新人吳奕萱投入2026年新北市新莊區市議員選舉，她過去擔任民進黨立委吳思瑤的幕僚多年，今天邀集過去同為幕僚夥伴的台北市議員陳賢蔚、台中市議員黃守達、桃園市議員許家睿，以及桃園市議員擬參選人項柏翰，齊聚新莊裕民市場掃街拜票，展現跨縣市「幕僚世代」力挺的團結氣勢。

吳奕萱說，吳思瑤團隊成員多經歷中央與地方政策攻防、跨區服務與協調磨合，過去多名幕僚參選皆獲選民肯定，因此吳思瑤常稱自己的辦公室是「思瑤魔鬼特訓班」，嚴謹、高標準地訓練幕僚問政與服務，而自己投入政治工作滿10年，從幕僚角色一路歷練，深知基層服務與政策落實的細節，此次獲得「師兄團」跨縣市力挺，是對「幕僚世代、專業上陣」最大的肯定。

「新莊＋1、民主＋1！」陳賢蔚、黃守達、許家睿、項柏翰齊聲表示，新莊正站在轉型與進步的關鍵時刻，需要熟悉制度、敢於承擔的年輕力量進入議會，為地方爭取更多資源與改變，他們呼籲新莊鄉親在初選電話民調支持吳奕萱，讓準備好的幕僚世代正式走進議會，為新莊打拚。

陳賢蔚指出，吳思瑤擔任民進黨立法院黨團幹事長期間，吳奕萱擔任國會辦公室主任，不論在議題攻防或地方組織經營上都非常用心，她是站在關鍵位置、承擔重責的核心幕僚。

黃守達說，吳奕萱雖然年輕，但政治歷練完整，熟稔公共政策與服務流程，是服務新莊市民的絕佳選擇；許家睿強調，在國會幕僚期間與吳奕萱共同推動多項教育、文化政策，吳奕萱已有實績，對問政與選民服務並非從零開始，她能快速上手、直接回應地方需求。

項柏翰表示，過去與吳奕萱一同在國會體系打拚，在吳思瑤的帶領下，學到紮實的政治實務與價值判斷，呼籲新莊鄉親，給願意投入、準備好承擔責任的年輕世代1個機會，讓新的選項帶來新的前進方向。

民進黨立委吳思瑤幕僚「師兄團」陪新北市議員擬參選人吳奕萱到新莊裕民市場掃街。（吳奕萱提供）

新北市議員擬參選人吳奕萱說，獲得「師兄」跨縣市力挺，是幕僚世代最大的肯定。（吳奕萱提供）

