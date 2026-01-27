嚴批藍營修法護航詐領助理費 時力：別為特定案件打造專屬法案

立法院國會助理工會曾就「立法院組織法」修法發表訴求與具體主張集會。（資料照）

國民黨立委陳玉珍去年底首提《立法院組織法》修正草案，卻因統籌運用規範、除罪化等癥結引發一線助理反彈，然立委牛煦庭再提新版草案後逕付二讀，仍遭民團質疑是「借屍還魂、加碼自肥」。對此，時代力量直言，國會助理權益不應成貪污除罪化遮羞布，新版草案本質仍企圖將詐領助理費的行為合法化，是對民主法治基礎的嚴重侵蝕。

時代力量指出，法院長期認定助理費是國會助理的工作薪資、並非立委個人補助款，既然是薪資就須專款專用，任何透過人頭助理、浮報或虛報方式挪作他用的行為，依法都屬於詐取公帑；然而，無論是陳玉珍還是牛煦庭版本的草案，都試圖重定義助理費的性質，讓立委得以「自由運用」，這形同為詐領助理費開後門，規避《貪污治罪條例》規範的適用。

請繼續往下閱讀...

時力指出，該修法不僅恐衝擊至今仍在審理中的顏寬恒、高虹安司法案件，立法說明中主張本年度起立即適用的文字，明顯是因人設事、為特定司法個案服務而修法，置立法分際、社會觀感於不顧；若修法通過，擴大立委挪用公帑的空間將實質傷害國會助理的勞動權益及職業尊嚴。

時力主張，助理費就是助理薪資、絕非立委補助款，任何試圖混淆兩者界線的作法，都無法真正改善助理處境，呼籲立法院應朝制定專法，建立透明、明確的公費國會助理聘用制度，停止以修法之名行護航之實，莫為貪污行為解套，權責清楚、保障到位，才能留住專業人才、強化國會運作。

時代力量表示，國民黨強推立委助理費修法及貪汙除罪化，除試圖合法化詐領助理費行為，更侵蝕民主法治基礎。圖為時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法