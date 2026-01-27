國人2025赴中失聯、遭留置221人 陸委會：比前年激增4倍

陸委會今日公布，2025年台灣民眾前往中國，失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例，累計已達221人，2024年僅55人，人數激增4倍。（圖擷取自臉書）

陸委會今日公布，2025年台灣民眾前往中國，失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例，累計已達221人，2024年僅55人，人數激增4倍。陸委會強調，逕行開放組團赴中，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

陸委會發文指出，兩岸觀光首重國人權益與安全。政府持續對中國展現善意，但對於國人的權益與安全不容妥協，請旅行業界及國人共同支持，為打造更美好的兩岸觀光2.0而努力。

陸委會提及，過去國人赴中旅遊，遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，中方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴中旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴中旅遊風險攀升。

陸委會強調，2025年全年國人赴中失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，2024年為55人，人數激增了4倍，風險不可輕忽！國人赴中遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

「政府歡迎中客來台觀光立場不變！」陸委會說明，政府已開放第三地中客及金馬旅遊，展現了最大的善意。中客來台需中國核發「大通證」，對岸不發證件、亦不放行，卻歸責台灣阻擋中客來台。兩岸之間門一直都敞開，中方連門票都不給。

陸委會指出，中方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。

