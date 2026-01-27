為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨版國防特別條例上限4000億 藍：版本類似但額度和時間有落差

    2026/01/27 12:46 記者林欣漢／台北報導
    國民黨發言人牛煦庭（左）。（資料照）

    立法院民眾黨團昨公布黨版國防特別條例，將總額上限設為4000億元，且採取一年一期方式編列。國防部今（27）日示警，該版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，若照此執行，新購武器將面臨「無處存放、無法維修」的窘境。國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

    牛煦庭也稱，當然要提出要做充分的討論。國民黨並不是反對國防，而是在野黨不能讓政府隨便開空白支票，是否有空白授權、長期對財政的排擠效應，這本來就是在野監督的責任。

    牛煦庭指出，美國總統川普上任前，台灣人信任美國是7成起跳，可是現在呢？民意代表對民意的感知本來就要敏銳，人民怎麼想、民代怎麼做，大家都很意外，照以前的脈絡思考，怎麼會去擋國防預算？自己身為國會議員，就是反映台灣社會的民心向背，如果真的遇到極強大且恐怖的國內壓力，我們早就讓步了，因為民意告訴我們，再親美也要維持等距，要守住在野黨的底線，不能毫無底線的退讓，犧牲國家發展的利益及財政調度的空間。

    牛煦庭說，隨著時間推移、更多資訊的揭露，會有微妙的變化，不管是民眾黨或國民黨，提出新的版本或概念時，都會去做調查及支撐，讓事情更合理，若民意依然高漲、反對，我們堅持的底氣就非常強。

    川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15％提高至25％，但他並未明說新關稅上路時間。國防部長顧立雄示警，若無法如期完成發價書簽署，導致採購程序要重來，國軍戰力提升可能會受到嚴重延宕，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。

    牛煦庭認為，關稅、軍購兩件事應該脫鉤，各自有發展的脈絡，韓國這件事是項莊舞劍、意在沛公，這段時間川普面對世界的變局，壓力也不小，美國國內的壓力也很大，用外部矛盾轉移內部矛盾；另一方面，川普也有劍指中國的味道，這件事會看比較長期的影響，4月川習會是否如期登場也不盡然。

    牛煦庭指出，在韓國之前，川普是恐嚇加拿大，剛好加拿大、韓國都在做中等強權的平衡式外交，與各方保持等距，這件事一旦在全世界串連起來，對川普的大戰略會造成毀滅性的衝擊，因為美國正在進行單邊主義，要求所有人讓利，他最怕的是其他人聯合起來，找到一條路可以抵制。

    主持人王淺秋問，是否可能跟中國合作？牛煦庭表示，是，川普這樣的手段能讓大部分國家買單，但對中俄等大型強權國家就會吃癟，韓國等中等強權國家都在這個局面找求生之道，是否有機會尋求平衡，而川普不能坐視這件事發生，名義上是講國會的拖延，但哪一個地方沒有這樣的狀況？韓國與美國也是簽MOU，協議本文沒有進到國會，這也是當初他對談判團隊提出的關心，如果台美協議是MOU的形式，不一定進到國會，MOU是比較模糊的地帶、效力與執行強度，與正式協議也是有差距的。對美國來講，簽MOU比較快，而且有的是方法逼你。

