    爭取國民黨宜蘭縣長提名 吳宗憲拋70歲以上免健保費競選支票

    2026/01/27 12:32 記者江志雄／宜蘭報導
    爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲（右），今天拋出「70歲以上免繳健保費」競選支票。（圖由吳宗憲競選團隊提供）

    爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲，持續勤走基層尋求支持，今天（27日）在冬山鄉廣興社區活動中心拋出「70歲以上免繳健保費」競選支票，這項銀髮族福利政策實施後，他估算全縣有6萬2000多名長者受惠。

    吳宗憲今天召開記者會表示，針對宜蘭邁入超高齡社會趨勢，他提出「70歲以上免繳健保費」牛肉，台灣45至65歲的「三明治世代」人口數已達234萬，其中有46％自認壓力超負荷，主要有2大壓力來源，一項是子女教養與教育開銷，占85％，另一項長輩健康照顧，占80％。

    長輩健康照顧方面，吳宗憲觀察到，有些老人家捨不得花小孩子的錢，或是退休久了不想繳健保費，身體不舒服就忍著，他認為，不能讓長輩為了省錢而犧牲健康，政府必須介入支持，透過70歲免健保費搭配科技導入，打造在地安老新模式。

    吳宗憲宣布，未來凡設籍宜蘭滿1年的70歲以上長者，將全額補助健保費（第6類保險對象，上限826元）。根據估算，宜蘭縣約有6萬2000名長者受惠，年度所需經費約6.16億元，另外搭配AI科技，結合健康照護、慢性病管理，降低後續整體醫療支出。

    至於龐大社福支出財源哪裡來？吳宗憲說，他在立法院推動財劃法修正，修法後宜蘭每年將增加百億元經費，他會把這筆錢優先用於福利政策。

