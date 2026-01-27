民進黨北斗區議員初選爆戰火！ 彰縣黨部：1/29民調照常舉行

民進黨彰化縣議員第七選區預計提名2席，目前有李俊諭（左）、江熊一楓（中）及陳似梅（右）3人完成登記。（資料照）

民進黨彰化縣議員第七選區（北斗區）初選已演變成一場政壇「霹靂火」，原本單純的「三搶二」黨內提名，因捲入助理費案遭羈押，卻在看守所內完成登記，引發對手陳似梅陣營強烈質疑，「被關在裡面」如何參選、「簽名恐非本人親簽」，江熊陣營則反擊這是「政治奧步」，恐涉「意圖使人不當選」，雙方隔空交火，逼得縣黨部緊急出面降溫，宣布本週四（29日）民調照常舉行。

民進黨彰化縣議員第七選區預計提名2席，目前有李俊諭、江熊一楓及陳似梅3人完成登記。黨部昨進行協調，但3方皆無退讓意願，確定本週四（29日）晚間進行民調初選。

請繼續往下閱讀...

爭議核心來自江熊一楓目前身陷司法調查遭收容，其夫婿、前立委江昭儀代為辦理登記時，爆出兩份登記文件簽名筆跡不符的爭議。不過，黨部指出，事後已由2家律師事務所發函證實，相關文件均為江熊一楓本人親簽，並通過執委會資格審查。

然而陳似梅陣營並未買單，其夫婿、前縣議員黃盛祿接連在臉書發文質疑，直指「當務之急應該面對司法，怎麼還想參選？」「其中一位參選人已經被關在裡面，登記資格文件有疑慮，甚至也上了新聞，竟還能參與初選」，並主張應將簽名送司法鑑定，否則將影響初選正當性。

江昭儀則火速反擊，強調夫妻「一路走來清清白白，不玩政治算計、不向奧步低頭」，並指出參政權屬憲法保障權利，司法尚未判決前，依法適用無罪推定原則，批評相關說法是政治操作。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，程序已進入最後階段，無法暫緩，將依既定時程照辦民調。他說，依規定，委託登記須備齊完整授權文件，經確認當事人可透過「律見」完成親簽，但因身處收容狀態，須向看守所申請，流程相對繁瑣，相關程序均依法完成。

至於社群貼文是否涉及「意圖使人不當選」，楊富鈞指出，目前黨部尚未收到任何正式檢舉，若後續接獲具體情資，將依程序另案處理。他也呼籲，初選競爭可以激烈，但不應以互相攻訐方式撕裂黨內團結，黨部將在協調與初選過程中，提醒並約束各方回歸良性競爭。

陳似梅陣營與其夫婿、前縣議員黃盛祿在臉書發文，對江熊一楓登記參選疑慮。（翻攝臉書前議員黃盛祿暨彰化縣議員參選人陳似梅）

江昭儀在個人臉書反擊，強調夫妻「一路走來清清白白，不玩政治算計、不向奧步低頭」（翻攝江昭儀臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法