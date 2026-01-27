遭爆承包縣內工程近60億 宜蘭議長張勝德：可接受審視

遭爆承包縣內工程近60億，宜蘭縣議會議長張勝德受訪回應，公司可接受審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊「捕風捉影！」（記者王峻祺攝）

宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名宜蘭縣長，預計2月底前全民調決勝負；今天有媒體報導張勝德家族擁有的俊貿營造，12年來承包縣內工程近60億元，其中6案變更設計並追加預算，遭質疑低價搶標又未利益迴避。對此，張勝德受訪回應，公司可接受外界審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊「捕風捉影！」

有媒體報導指出，張勝德和前議長父親張建榮，擁有的俊貿建設與俊貿營造，長年承包宜蘭公共工程，近年承攬的礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等6案，發生變更設計並追加預算，金額合計約2.48億元，張家因長年掌握議長職務，刪減預算權力又在議會，引發未利益迴避的質疑。

張勝德回應，追加預算與變更設計，通常是因為動工後發現現場狀況與原始設計不符，並非廠商想追加就能追加，追加預算須經過公部門嚴謹的程序，建議媒體應向主辦機關（政府單位）查證說明，而非對業者進行捕風捉影的指控。

他說，工程標案不論是「有利標」或「最低標」，公司皆是經由精算成本後，透過正常程序與多家廠商競爭得標。所有標案過程均完全符合政府採購法的相關規定。

張勝德也認為報導是政治性的「捕風捉影」，無法接受這種惡意攻擊，呼籲選舉應回歸到政見發表，而非利用不實爆料傷害地方上努力經營的廠商。

張勝德強調，公司經營工程多年，多項工程皆受到國家肯定，並本著戰戰兢兢的使命感完成公共建設，公部門採購案絕非私下運作可得，所有過程透明且受法規規範，公司願意接受各界審視，對外界抹黑「深表遺憾」。

