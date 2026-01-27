為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    延續綠色執政！陳亭妃拜會黃偉哲傳遞市政接班意味濃

    2026/01/27 12:23 記者王姝琇／台南報導
    立委陳亭妃正式前往市府拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃正式前往市府拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

    代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位「挺妃派」議員，到南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲說，陳亭妃委員在議會的10年、在國會的18年豐厚問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。

    陳亭妃偕市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等8人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉哲兩人從市府2樓中庭並肩走到市府貴賓室，過程中兩人談笑風生，也聊到鄭桂琴遺愛捐贈救護車的大愛。

    陳亭妃表示，此次安排拜會黃偉哲，希望一棒接一棒，棒棒是強棒！她說，台南市在賴清德時任市長時奠定很多基礎，黃偉哲市長也做了很深的扎根，未來要做的就是把他們做好的建設，尤其中央和地方努力的成果，如何點線面的串連起來，做到更大的擴張，把能量做得更大；此次來請益拜會，面對未來要如何無縫接軌，把市政做一步一步延伸，是很重要的。

    黃偉哲說，接下來台南市政的延續及剩下任期的這11個月，把地方需要反映給陳亭妃委員知道；陳亭妃是民進黨提名市長參選人，作為黨員每個人都有義務要延續綠色執政；台南縣市過去從縣市長陳唐山、張燦鍙、蘇煥智、許添財、賴清德，到李孟諺代理市長延續到現在，我們有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對於打贏這場選戰有充分的信心。

    代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位議員拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

    代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位議員拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

