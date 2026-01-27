國民黨盼黃國昌配合擋軍購換國共論壇？ 陳培瑜：親中賣台又騙台

民進黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨立委范雲（左起）、沈伯洋、鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳。（記者陳逸寬攝）

「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，本報今揭露，國台辦要求國民黨只要在今日程序委員會擋下軍購條例付委審查，就安排國民黨代表團下週在北京舉行論壇；與此同時，在民眾黨提出黨版軍購條例後，卻傳出黨主席黃國昌稱國民黨盼暫勿審議，引發爭議。民進黨團今痛批，民眾黨版條例刻意刪除「非紅供應鏈」是在對哪一邊表達訊號，怒斥藍白切勿一邊親中、一邊賣台、一邊騙台。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，藍白與對岸有無任何密約或協定，民進黨團不清楚，但從媒體報導與來看，國民黨擺脫不了關係了，因政界盛傳下週國民黨將赴北京「慶功」舉辦國共論壇，前提正是要在週五擋下軍購特別條例。

請繼續往下閱讀...

「國民黨是會藉此，要求民眾黨配合阻擋軍購？」鍾佳濱質疑，民眾黨是否與對岸毫無關聯也很難說，為何民眾黨版本的軍購條例要刻意刪除「非紅供應鏈」，是在對哪一邊表達訊號？更令人不解的是，一名即將卸任立委、卸下黨團總召職務的立委（黃國昌），為何要與續任的國民黨黨團總召討論任何形式的交易，這令人很疑惑。

鍾佳濱也喊話，民眾黨在下個會期會有新的黨團、總召，民進黨團仍期待未來新會期能夠真正朝野攜手，立法院本會期最後一個院會能讓國人看到，在野黨並未背離台灣，仍心繫台灣。

黨團書記長陳培瑜痛批，在野黨「左手賣台、右手親中」，藍白現在爭搶的，就是國共論壇主導權的門票。她也質問，如果真的要舉辦國共論壇，國民黨究竟打算帶什麼議題前往？想在論壇中促成什麼樣的對話？又能為台灣人民帶回什麼具體成果？不要一邊親中、一邊賣台、一邊騙台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法