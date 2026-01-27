為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    選將關在看守所卻能送出申請書？對手質疑 要求暫停初選民調

    2026/01/27 12:17 記者顏宏駿／彰化報導
    陳似梅（右）與夫婿黃盛祿質疑黨內初選有瑕疵，到彰化地檢署提告。（記者顏宏駿攝）

    陳似梅（右）與夫婿黃盛祿質疑黨內初選有瑕疵，到彰化地檢署提告。（記者顏宏駿攝）

    前彰化縣議員江熊一楓因涉入詐領助理費被羈押在看守所，但她為參加民進黨內下屆（北斗選區）縣議員提名，日前透過代理人簽「一式兩份」申請書，但同黨對手參選人陳似梅與夫婿、前溪州鄉長黃盛祿今天指控，兩份簽名筆跡不同，卻能通過黨部初審，質疑內部有「黑箱作業」，今天具狀提告涂姓委託人涉嫌偽造文書，並要求黨部在登記資格尚未確定前，應暫定保存相關文件，同時暫緩29日的電話民調作業。

    黨部表示，尚未接收到司法機關任何通知資料不甚了解，黨部尊重並配合司法程序。本黨一向秉持公平公正立場協助辦理本黨同志登記參選作業，一切按照本黨規章程序進行，絕無偏袒任一參選人，黨部呼籲本黨同志團結一致為2026贏得大選。

    黃盛祿表示，根據民進黨縣黨部公告，登記需備妥「一式兩份」登記申請書，1份共有15頁的切結書和同意書，候選人本人需要簽名、蓋章2份。16日傳出黨部發現江熊一楓的申請書兩份筆跡不同，後來經由江熊一楓的律師出具證明，所以22日黨部又宣佈通過審查。

    黃盛祿說，他們發現，從送出申請書到登記截止前，江熊一楓僅有一次律師接見，可見第二次有假，這其中緣由涂姓委託人最清楚，因此他們具狀控告涂姓委託人涉嫌偽造文書。

    黃盛祿又說，從16日申請、22日通過審查、26日通知候選人協商，立即宣佈29日進行民調，黨部「急如星火」，到底在急什麼？他質疑這其中有「黑箱作業」，在尚未透過司法釐清前，應暫時保存相關文件，暫緩29日的電話民調作業。

