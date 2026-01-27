阻擋國防軍購換「準智庫交流」？ 國民黨：完全悖離事實

藍白多次封殺1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。（資料照）

「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中方通知只要國民黨未來持續阻止軍購案推案，就能於下週在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」。對此，國民黨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝改降為雙方智庫參訪交流形式，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中共透過台辦系統近日終於告知，可以進行階段式的安排。並指若國民黨在立法院這個會期能夠成功擋下攸關向美國軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，且承諾將阻止台灣與美國在關稅敲定後進一步展開的供應鏈合作，北京願意安排在下週同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

對此，國民黨指出，同一家媒體在不到24小時內，報導說法竟前後完全相反。昨日仍指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，今日卻又改口稱「擋軍購有功，下週即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

國民黨再次重申，國防特別條例及軍購預算的審查，係立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

更令人遺憾的是，國民黨已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，然而媒體仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論。國民黨必須嚴正指出，司法院釋字第509號解釋已明確揭示，媒體在報導前負有合理查證義務，不得恣意捏造或散布不實訊息，否則即應承擔相應法律責任。

國民黨強調，相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，國民黨已決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

