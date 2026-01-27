為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北101正名台灣101？ 羅智強：卓榮泰吃飽太閒？

    2026/01/27 12:01 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團書記長羅智強。（記者廖振輝攝）

    美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，掀起過去民進黨曾要求台北101改名台灣101的歷史。對於卓榮泰說法，台北市長蔣萬安今受訪反問：「所以我是台灣市的市長嗎？」國民黨立法院黨團書記長羅智強今受訪也回酸：「卓榮泰是吃飽太閒嗎？」這麼多正事要做，一個院長每天就是搞什麼正名運動嗎？真是無聊到極點的卓榮泰。

    羅智強表示，以前有個老笑話，說前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中改名叫做陳致台好了，基本上台北市所有的東西都改成台灣就好啦，不管是台北的展演場所、台北美術館都改成台灣美術館，那很好嘛，台中的台中大道或任何的路名，或任何跟台中有關的部分，高雄、台南也一樣，只要有台字都可以改。

    羅智強表示，他還聽到一個笑話，就是說台灣以後所有的大學都改名為台灣大學，因為都在台灣，就叫台灣大學，這樣最方便，「以後每個人都是從台大畢業」，真是無聊到極點的卓榮泰。

