福島只見町長訪北門 日籍畫家尋根贈繪本

福島只見町長訪台南北門區，牽線的日籍畫家吉田瑠美祖輩為北門人，致贈繪本《阿祖的搖椅》，並將原畫手稿捐贈北門區公所，見證因血緣牽成的台日友好情緣。

日本福島縣只見町町長渡部勇夫率團參訪台南，由只見町觀光大使吉田瑠美陪同拜會北門區公所，北門區長林建男接待並陪同參訪區內南鯤鯓代天府、井子腳瓦盤鹽田、雙春愛莊園等景點，只見町座落於福島縣群山環繞之中，北門區則緊鄰台南沿海，山海各具風貌，只見町致力於守護原始森林與自然生態，並獲聯合國教科文組織（UNESCO）認證為生態系公園；北門區持續保存井子腳瓦盤鹽田與濕地環境，雙方皆秉持低碳、永續與慢活精神，珍惜土地所賦予的獨特風景。

面對高齡化社會的共同挑戰，北門區積極推動關懷據點與在地照護服務，打造高齡友善生活環境；只見町則在農村型長者照護及社區支持系統上累積豐富經驗。渡部勇夫、林建男也深入交流實務作法，期盼未來能在幸福高齡社區的建構上互相借鏡、共同成長。此外，北門擁有南鯤鯓代天府深厚的宗教底蘊，只見町也保存虔誠的鄉土祭祀文化。

吉田瑠美將對家鄉長輩的思念化為繪本作品《阿祖的搖椅》，渡部勇夫町長感性表示，踏上北門土地，彷彿回到熟悉的故鄉，深刻感受到在地居民真摯而溫暖的人情關懷。林建男表示，未來若能順利締結友好城市，雙方將在觀光、教育與高齡照護等面向展開更多實質合作，共同打造宜居、幸福，與國際接軌的地方城市。

只見町觀光大使吉田瑠美陪同拜會北門區公所，北門區長林建男接待並陪同參訪區內雙春愛莊園等景點。（記者王涵平攝）

