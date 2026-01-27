藍白阻關稅恐害傳產 周永鴻：江啟臣想選市長先「制止黨內假訊息」

民進黨中市議會黨團總召周永鴻要江啟臣想當市長，先救傳產，不要抹黑台美貿易談判關稅協議。（記者蘇金鳳攝）

台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查，民進黨中市議會黨團總召周永鴻今天指出，藍白陣營立委卻已放話將「嚴加審查」阻擋過關，他更公開點名立法院副院長江啟臣，身為台中在地立委與立法院副院長，而且要參選中市長，應以地方產業生計為重，要制止黨內散佈假訊息，更揚言因國會怠惰導致加稅，不排除串連台中各大公會與業者北上立法院，向江啟臣表達強烈抗議。

江啟臣表示，基本上現在談判協議內容還未完全公布，不知道是否完全簽署，且立法院還未收到，重點談判完整內容是什麼？只看到行政院有說15%不疊加，投資部份是2500億加2500億，沒有完整的答案，這就是產業界在等待，立法院目前完全未收到行政院的協議文本，此一狀況立法院也無從審查，若有簽，請行政院儘速送來，只要協議內容對台灣有利、人民有利，相信各黨團會站在國家利益、台灣優先的立場來審查協議的內容。

周永鴻指出，台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查，但藍白陣營立委卻已放話將「嚴加審查」阻擋過關，更散佈大量對協議內容的不實謠言，是未審先判的政治操作，恐讓台灣步上韓國後塵。

周永鴻指出，美國總統川普於美東時間26日突發布重訊，因韓國國會遲遲未批准去年7月達成的貿易協議，美方決定將韓國汽車、木材、藥品等互惠商品關稅，直接從 15% 調升至 25%。

他警告藍白陣營，韓國因國會延宕導致關稅暴增的慘劇就在昨天發生，台中是工具機、木工機及手工具重鎮，多為毛利微薄的隱形冠軍，10% 的關稅差額足以讓企業倒閉、勞工失業，台灣絕對沒有本錢陪藍白黨團玩這種自殺式的政治遊戲。

周永鴻質疑，江啟臣的選區豐原、山城，正是受害最深的手工具核心聚落，，若藍白惡意刁難、拖延進度，導致美方失去耐心比照「韓國模式」對台祭出懲罰性關稅，這筆摧毀台中經濟的帳，鄉親一定會算在江副院長與藍白多數黨頭上。要求，江啟臣與藍白黨團，將協議列為本會期最優先法案。

