侯友宜公布春聯「馬祥厚運」祝「馬上好運」 即日起開放索取

農曆春節在即，新北市府今（27）日由市長侯友宜公布馬年春聯「馬祥厚運」。（記者黃子暘攝）

農曆春節在即，新北市政府今（27）日由市長侯友宜公布馬年春聯「馬祥厚運」。侯友宜說，春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，中文含義上祝福大眾財運佳事業順、平安健康、家庭幸福，台語諧音則為「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，市府大廳自即日起至2月26日展出「巨型絨毛元寶馬」主題佈置，並自即起可索取春聯；此外，新北年貨市集將於1月31日至2月1日在中和四號公園舉行。

侯友宜介紹，今年的「馬上賺錢」新春福袋則以「旋轉木馬」結合錢幣為主視覺，可以轉動的設計象徵「轉錢（賺錢）」，呼應台語「馬轉錢」諧音「欲賺錢」的，馬匹造型也貼上10元硬幣，象徵「馬上有錢」；福袋圖樣則擺上新北野柳、淡江大橋、平溪等意象，邀請全民「到新北轉（賺）一圈」，福袋背面則以三隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄。

新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，今年年貨市集集結40攤年貨業者，並推出年貨拍賣會等活動，另推出「線上年菜特惠組」，有888元及2888元2種價位，限量88組，1月28日中午12點於KKTIX開放預購，詳情可上「來新北逛菜市」臉書查詢。

市府秘書處長祝惠美說，市府大廳自即日至2月26日展出3公尺「巨型絨毛元寶馬」，另採用可重複利用的木架燈箱製作擺飾，融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋與第二行政大樓等城市元素，大眾可以用手機感應景點圖案，即可連結至專屬網站認識新北。

市府補充，即日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放索取春聯，29個區公所也歡迎民眾就近前往索取，市政活動、走春行程則發放福袋，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。

