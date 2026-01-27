台中市長選戰最新民調超前楊瓊瓔 何欣純：中間選民期待「換欣創新」

何欣純指出，市民期待換黨換人做做看。（記者蘇孟娟攝）

台中市長選舉一項最新民調曝光，民進黨台中市長參選人、立委何欣純，民調超車有意爭取台中市長選舉提名的國民黨立委楊瓊瓔；何欣純今指出，近來民調均顯示她「整體向上成長」的趨勢，且她的年輕族群支持度大幅成長，甚至市民對換黨及換人做做看的民調數字在誤差範圍內，有不少中間選民對她有期待，願意讓她做做看，未來她一定會「市長換欣、台中創新」。

何欣純說，對於民調她採開放態度，任何民調數據她均尊重，且視作鼓勵跟鞭策。她說，這份最新的民調跟上次有媒體所做的民調趨勢差不多，她在年輕族群支持度大幅成長，且整體民調往上成長，跟將來可預見的對手愈來愈拉近。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，但最新曝光的民調另突顯出，台中市民對繼續讓國民黨執政產生思考，「換黨換人做做看」的數字在誤差範圍之內，表示未來台中市民、中間選民對她是有期待的，願意讓她做做看，未來她也會「市長換欣、台中創新」，帶市民開創台中新局。

根據美麗島電子報昨發佈最新民調，江啟臣對何欣純是43.9%對29.4%，兩人差距14.5%；何欣純對楊瓊瓔是33.7%對32.7%，何欣純超前楊瓊瓔；市民對換黨做做看的看法，贊同國民黨延續執政37.8%、希望換民進黨執政35.3%，在誤差範圍內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法