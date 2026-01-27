藍白擋台美關稅15％？ 許舒博：該過就快點過 否則民意會大反撲

商總理事長許舒博在資深媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》上表示，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。（圖擷取自臉書）

台美對等關稅出爐，稅率從20%降至15%，對此，商總理事長許舒博在資深媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》上表示，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。

黃暐瀚在臉書PO文表示，政院談妥「台美關稅協議」之後，他就立刻約了全國商總理事長許舒博，想知道企業界、產業界對於這次關稅的看法，沒想到許舒博來上節目的這一天，美國總統川普因為不滿韓國去年七月談完美韓貿易協議（15%）之後，到現在南韓國會還沒有通過這項協議，一氣之下宣布美國對韓關稅，調漲為25%。

黃暐瀚指出，這個例子讓台灣警覺到，如果台灣的國會，與韓國一樣，不通過台美關稅，或延遲通過，那麼下一個被川普祭出關稅鐵拳的，會不會是台灣？許舒博理事長的結論很簡單，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過；就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，擋在外面不處理，不應該。

許舒博分析，特別軍購人民比較無感，關稅攸關百工百業，在野黨如果擋，民意會大反撲；台積電自願赴美投資是市場需求，所謂40%產量移美也不可能短期內發生，只要台灣仍擁有高端技術，不用擔心台積電變美積電。

許舒博直言，賴總統才是化解朝野對立的鑰匙，身段要放軟，聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。

