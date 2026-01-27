為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林佳龍接待美台商業協會訪團 盼美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇

    2026/01/27 11:30 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍26日在外交部接待由美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領的訪問團。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍26日在外交部接待由美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領的訪問團。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍昨（26）日在外交部接待由美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領的訪問團，與多名美國重量級企業代表深入座談。林佳龍表示，台灣願持續深化台美經貿合作、擴大雙向投資，並透過「台灣模式」具體實踐，攜手打造「台美聯合艦隊」，也期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓台美經貿連結更緊密。

    林佳龍表示，近期台美關稅談判告一段落後，台灣將以「台灣模式」對接美國政策，落實談判成果，相關作法包括在美國打造新的產業聚落，讓企業不必單打獨鬥，進一步促使AI供應鏈展現垂直整合的優勢，並善用美國的資金、技術與人才，共同壯大台美產業的全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。

    林佳龍也提及，去年5月美台商會與國經協會已於華府簽署合作備忘錄，盼以此為基礎深化台美產業合作，雙方未來除持續深化半導體、AI、無人機等既有合作項目外，也將進一步納入機器人等新領域，並將合作據點擴展至第三國，不僅共同開拓商機，也與民主夥伴攜手共創繁榮，強化彼此經濟韌性。

    林佳龍強調，在非紅供應鏈中，台灣具備堅實且完整的製造能量，尤其在半導體與 AI 領域，更扮演不可替代的關鍵角色，台美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」的視角理解，而應提升至「全球戰略」夥伴。林也表示，期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓企業投資更加順利，並讓台美經貿連結更加緊密。

    林佳龍指出，今年適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，柯拉克也擔任川普總統「美國建國250週年委員會」主席；儘管分處太平洋兩端，台美雙方都堅定走在自由民主的道路上，期待未來攜手規劃一系列慶祝與文化活動，共同紀念兩國重要的民主里程碑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播