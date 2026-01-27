抓包白營國防條例數據抄維基 沈伯洋諷黃國昌「維基百科軍購專家」

沈伯洋批評民眾黨版條例有如「維基百科軍購」。（記者陳逸寬攝）

民眾黨團總召黃國昌昨（26日）公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣4000億元，且採取一年一期方式編列。不過民進黨立委沈伯洋昨晚在YouTube直播時指出，民眾黨版國防特別條例內五大軍購項目之金額，和維基百科上「美國對台軍售列表」幾乎相同，沈伯洋也對此批評民眾黨版條例有如「維基百科軍購」。

民眾黨昨提出黨團版國防特別條例草案，包含M109A7自走砲1267億元、海馬士多管火箭系統1276億元、反甲型無人機飛彈系統347億元，以及標槍飛彈118億元、拖式二B反裝甲飛彈111億元共五大軍購項目，外加881億快速提升戰力緊急採購預算，合計新台幣4000億元，且不得排擠社福支出占比。

沈伯洋昨晚在YT直播時比對政院版與民眾黨版條文時提到，政院版採購項目共分為7大項，包括精準火炮、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統；反空、反彈道及反裝甲飛彈；人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵查系統；強化作戰持續量能相關裝備；台美共同研發及採購合作之設備、系統。沈伯洋表示，民眾黨版本把強化作戰量能、台美合作、人工智慧輔助部分都拿掉，把前面幾項其中的細項刪除，變成他們的版本。

沈伯洋將目光轉向民眾黨版本條文，並說：「這邊你會覺得民眾黨看起來好像很厲害，你看他寫了M109A7自走砲，很多人都說行政院國防部都打混，寫什麼精準火炮，你看人家民眾黨多厲害，寫到M109A7自走砲，你講遠程精準打擊飛彈，人家寫海馬士，你看民眾黨寫得多精細。我跟你講，完全在騙人。」

沈伯洋提出見解，表示假如這8年要充實精準火炮，對方有更好的選擇可以買，但民眾黨這樣寫，「我們要怎麼買」？那別的型號可以買嗎？因為民眾黨條文寫死了，導致精準火炮只能買一種，就是M109A7，其他不能買耶。沈伯洋強調，民眾黨故意把它寫死，對軍購來說就沒有彈性了，今天這條例是要告訴大家要買的大項目，要買當然是買最好的，而且是對方賣給我們的精準火炮。

針對民眾黨列出來的武器數量與金額，沈伯洋抓包這是「維基百科軍購」，只要打開維基百科上「美國對台軍售列表」就可以看到相同數據，舉例來說，美國最新售台的M109A7自走砲為40.3億美元，沈伯洋說：「不就是剛剛寫的1267億嗎？這哪有很厲害，看維基百科做軍購耶。」沈伯洋強調：「欸你說維基百科這是哪來的？這個是美國的新聞稿，這是他們在知會國會後的新聞稿，沒有人這樣做軍購的，怎麼會有人當了那麼久的立委，結果做出這種事情來，維基百科軍購專家耶。」

沈伯洋昨晚在YT直播時比對政院版與民眾黨版條文，沈伯洋強調，民眾黨故意把法條寫死，對軍購來說就沒有彈性了。（圖擷取自維基百科）

沈伯洋指出，民眾黨版本條例是「維基百科軍購」，只要打開維基百科上「美國對台軍售列表」就可以看到相同數據。（圖擷取自維基百科）

