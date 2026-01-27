蘇巧慧指國民黨財劃法對新北不公 劉和然：8年立委為何不提案

爭取國民黨提名參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然（左），質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧擔任立委期間，未針對財劃法修正提出任何提案，沒有替新北市民爭取權益。（圖擷取自YT頻道「不演了新聞台」）

爭取國民黨提名參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然，今天接受網路節目專訪，被問到對民進黨新北市長參選人蘇巧慧的評價，劉表示，蘇巧慧批評國民黨修的財劃法不好，但蘇過去擔任2屆立委8年任期間，民進黨完全執政，卻沒有提過任何提案，未替新北市民爭取權益，讓人非常生氣。

劉和然表示，蘇巧慧過去都扮演監督的角色，與實作角色是不同概念，他和台北市副市長李四川最大特色就是從基層公務體系出身，有豐富的行政實戰經驗，李四川是工程專業，他當過老師、校長、教育局長、環保局長等，在帶領組織運作的過程中，行事風格明確，讓底下的人不必考量升遷問題浪費時間。

劉和然說，他對蘇巧慧擔任立委期間最大的質疑是財劃法，蘇批評國民黨修的財劃法不好，但他生氣的是，過去蘇巧慧8年立委任內，民進黨完全執政，其中有4年是蘇巧慧的父親蘇貞昌擔任行政院長，卻沒有提過任何提案，告訴行政院財劃法對新北市不公平。

劉和然指出，國民黨修正的財劃法，至少讓新北市多分配400億元，後來行政院從一般性補助款、計畫性補助款東扣西扣，實質增加200億元；蘇巧慧不斷宣揚自己爭取多少中央補助，但是爭取中央補助是看人家臉色，寫在法律的權利才是新北市民要的。

劉和然認為，蘇巧慧過去都沒有爭取財劃法修法，現在因為政黨的黨意表決就算了，他呼籲行政院公布院版財劃法試算表，新北市可以分配到多少？有沒有比400多億元還多？行政院卻不敢公布，還把權重計算的人口指標從45%降到18%。他質疑蘇巧慧以前的所作所為，到底有沒有幫新北市努力？

