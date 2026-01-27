為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    韓國示範給藍白看！ 林楚茵：國會若擋關稅協議將害產業

    2026/01/27 10:51 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    美國總統川普發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。對此，民進黨立委林楚茵今（27日）直言，韓國直接示範給台灣藍白看，若國會擋協議，產業將付出代價。

    「藍白看好了！還要擋關稅協議嗎？」林楚茵在社群平台發文指出，川普今天宣布，因為「韓國國會」拖太久未完成審查美韓關稅 協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%。台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」，實際就是要假借監督名義杯葛，他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效。

    林楚茵說，關稅15%不疊加，9大產業都受惠，包括工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織、醫療器材。她呼籲，台灣產業看清楚，若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路。

    民進黨政策會執行長吳思瑤也受訪提醒，台灣的國會能否順利批准通過關稅談判結果，現在還是沒有辦法放下這個心。以過去2年來，國會凡事為難自己國家的經驗，民進黨確實戰戰兢兢。

    吳思瑤指出，韓國就是最好的借鏡，台灣絕對不能步上韓國的後塵，15%和25%是天差地別，產業界、民間都期待國會支援台灣談判團隊所贏得的談判正向結果。

