    首頁 > 政治

    基隆污水接管率年增僅1％ 民進黨批：謝國樑市政死當

    2026/01/27 10:42 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市黨部召開記者會，批評基隆市長謝國樑上任3年，平均每年污水接管率年增僅1％，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑根本是市政死當。（記者俞肇福攝）

    近日基隆市治水問題引發社會關注，民進黨基隆市黨部公布污水接管率數據，檢驗市長謝國樑上任以來歷經3年執政，平均每年污水接管率年增僅1％，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑根本是市政死當，污水接管率是史上最差表現，完全是一位「1％市長」。針對民進黨基隆市黨部的指控，基隆市政府預計11點半召開記者會說明回應。

    余睿柏公開基隆市污水接管率數據，自2009年前市長張通榮開始起算，根據數據，歷經謝國樑上任3年，截至2025年，全市接管普及率從41.47％到44.76％，平均年成長僅1％出頭，而林右昌時代從24．89％到41．47％，每年增長2％，足足是謝國樑平均的兩倍。

    余睿柏表示，謝國樑執政這3年，市政府共編列接近10億預算，然而實際污水接管的成果，市民依然無感，謝市府卻在近期發生停水事件後，選擇第一時間砲轟台水公司，完全不檢討自己的執行能力是否出現瑕疵，可以說是在找替罪羔羊。

    余睿柏說，每一位市長都會跟台水公司合作，也會履行市政府的職責，然而就只有謝國樑的污水接管普及率停滯不前，這個問題出在哪裡，相信數字會說話、道理很清楚，而更重要的則是市民的心聲和感受，基隆人都非常不滿市府這次轉移焦點的做法。

    余睿柏強調，市政有錯誤就改正檢討，而不該事事無所為，卻每天檢討在基隆市沒有執政權力的民進黨，每一年的媒體評比都是倒數，這是因為客觀數字上，謝國樑並沒有做好一個市長的職責，數據都清清楚楚、可供市民驗證。

    民進黨基隆市黨部公布污水接管率數據，檢驗基隆市長謝國樑上任以來歷經3年執政，平均每年污水接管率年增僅1％，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑根本是市政死當。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民進黨基隆市黨部公布污水接管率數據，圖為前基隆市長林右昌執政時期數據。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民進黨基隆市黨部公布污水接管率數據，圖為前基隆市長張通榮執政時期數據。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

