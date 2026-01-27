為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    21世紀陳世美！ 粉專痛批黃國昌：權力至上、承諾可隨時拋棄

    2026/01/27 13:35 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌將於本月31日卸任立委，隨後投入新北市長選舉。對此，時常針砭時事議論的臉書粉專「聲量看政治」以「21世紀陳世美：黃國昌」一文詳述對於黃國昌政治立場轉變、政治觀念等觀察與分析。

    粉專「聲量看政治」今日發文提及，現代社會對「背叛」常帶著八點檔情緒，但權力裡的拋棄，往往不是一時情緒，每每之間都有一層深層計算。黃國昌這幾年與過去盟友分道揚鑣，每次轉身、每次和解都像是再寫一頁新劇本。外人看來變臉無情，但對他來說，只要能在更高的位置重新定義「是非」，過去的義氣就成為隨時可以切割的包袱。

    這種策略，是政治的冰冷現實。對他而言，政治權力的運作邏輯早就不是依靠傳統忠誠，誰能讓他「更接近權力中心」，誰就成為下一個合作對象。

    「一切都能重寫，情感只是舊標籤」。所謂現代版的陳世美不只談的是愛情裡的壞男人，任何一個可以把「過去承諾」當成隨時可更換標籤的人，或許都是陳世美。黃國昌這幾年公開切割時代力量、擁抱藍白合，甚至不惜自我翻案，展現的是極高的變節次序。他看重的是「當下該扮演的角色」，至於昨天的語錄、過去的立場，都可以像換戲服一樣迅速更迭。

    社會理所當然用「背信」批判他這種行為，當一切價值都能依據他所以為的局勢進行調整，忠誠就不再是他的個人倫理。

    「權力的邏輯：誰能給我舞台，我就和誰站在一起」。本來，「自我認同」本該是連續的、可追溯的，但在黃國昌的政治觀念裡，他不會這樣想。黃國昌身上最像陳世美的，是「只要能進入新的權力場域，過去所有的關係和身分都能隨時換掉」。這樣的權力觀，既現實又危險。當他對權力的認知不斷重寫，社會信任也會逐漸流失。久而久之，沒有人再相信他的長期承諾，只有眼前的利益交換。

    「最後的悲劇：位置丟了，故事也沒了」。黃國昌最後正在等待他的結局，是「失去舞台後，過去的義氣、故事、盟友全都不在」。當一切都能換，最後也沒有人願意替你保留記憶。

    黃國昌此刻的路線，無論多精明，只要未來出現新的權力遊戲，他一樣會被更精明的人迅速取代，這其實才是最大悲劇。歷史上的陳世美最後死於權力的崩解，黃國昌的未來，是否會死於再也沒有人相信他？權力遊戲可以玩很久，但信任的斷裂只需要一瞬間。

